Suiza guarda un minuto de silencio por las víctimas del incendio en un bar de una estación de esquí

Este viernes, Suiza se detuvo para rendir homenaje a las 40 víctimas del devastador incendio en un bar durante la celebración de Año Nuevo en Crans-Montana, un trágico suceso que dejó 116 heridos.

Un día de duelo nacional

La nación observó un minuto de silencio, seguido del repicar de campanas en iglesias de todo el país durante cinco minutos, marcando el inicio de un día de conmemoración.

El presidente suizo, Guy Parmelin, expresó en una carta abierta su respeto hacia los afectados y la responsabilidad de evitar que tragedias como esta se repitan.

Investigaciones sobre el causante del incendio

Según los investigadores, el origen del fuego se atribuye a las velas decorativas sobre las botellas de champán, que habrían estado demasiado cerca del techo. Actualmente, las autoridades están verificando la idoneidad de los materiales de insonorización del local y si el uso de velas está permitido.

Recientemente se reveló que las inspecciones de seguridad contra incendios no se realizaban desde 2019. La normativa regional exige que todos los establecimientos públicos en el cantón de Valais sean inspeccionados anualmente.

El sufrimiento de las familias afectadas

La gravedad de las quemaduras en algunas de las víctimas dificultó su identificación, obligando a las familias a proporcionar muestras de ADN a las autoridades. Se ha informado que muchos de los afectados eran jóvenes, con edades entre los 15 y 25 años.

Investigación criminal en curso

Las autoridades suizas han iniciado una investigación penal contra los dueños del bar, dos ciudadanos franceses, quienes son sospechosos de homicidio involuntario y causar incendios de manera imprudente. En su primera declaración tras el trágico suceso, Jacques y Jessica Moretti manifestaron su devastación y su disposición a colaborar plenamente con la investigación.

Asistencia internacional en el homenaje

El evento de conmemoración contará con la presencia de representantes de 37 países y la Unión Europea, incluyendo al presidente de Italia, Sergio Mattarella, y al presidente de Francia, Emmanuel Macron. También estarán presentes el antiguo Gran Duque de Luxemburgo, el primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, y el ministro de Relaciones Exteriores de Serbia, Marko Đurić.

Además, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y miembros del Consejo Federal suizo estarán presentes, así como toda la Junta Estatal de Valais.