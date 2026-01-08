Grayscale Anuncia Pago de Staking en su ETF de Ethereum

En un hito sin precedentes, Grayscale introduce un ETF que no solo refleja el valor de Ethereum, sino que también reparte ingresos generados a través del staking. ¡Descubre cómo esta novedad impacta el mundo cripto!

Grayscale ha anunciado que iniciará el pago de recompensas por staking a los accionistas de su ETF de Ethereum. Este innovador movimiento representa un avance significativo en el espacio de ETFs cripto.

La compañía confirmó que los inversores en el Grayscale Ethereum Trust ETF recibirán u$s0,083178 por acción, un beneficio obtenido de las recompensas de validación acumuladas desde octubre de 2025, cuando se activó el staking.

Los pagos se efectuarán este martes, tomando como referencia las acciones registradas hasta el lunes, consolidando así la importancia de este nuevo modelo financiero en Estados Unidos.

Una Puerta Abierta hacia Nuevos Ingresos

Con esta iniciativa, Grayscale se convierte en la primera gestora en los Estados Unidos que distribuye ingresos de protocolo vinculados directamente a la operación de la blockchain a través de un ETF. Este es un paso importante hacia la regulación del staking bajo la legislación de valores del país.

Adopción del Staking en ETFs

La activación del staking, que se llevó a cabo el 6 de octubre de 2025 mediante custodios institucionales y validadores externos, ha permitido que tanto el ETHE como el Ethereum Mini Trust ETF se sumen a los primeros ETP en ofrecer rendimientos adicionales en el mercado estadounidense.

Este pago representa un cambio de paradigma, ya que anteriormente los ETFs de criptomonedas solo replicaban el precio de los activos, y ahora, con la inclusión de ingresos por validación, se abre la posibilidad de crear productos financieros más sofisticados basados en blockchain.

Un Cambio en la Estrategia de Inversión

La distribución de recompensas ocurre en un contexto de creciente confianza hacia los ETFs de Ethereum, con flujos de capital positivos en las últimas semanas. Esto refuerza la posición de Grayscale en un mercado competitivo, donde ya se enfrenta a productos similares en Europa y Asia.

Además, la empresa está ampliando su espectro de operaciones, incursionando en el staking en redes como Solana, lo que la posiciona como un jugador clave en el ámbito de los activos digitales.