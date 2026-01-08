Fernando Iglesias, nuevo embajador de Argentina en Bélgica

Javier Milei ha nombrado a Fernando Iglesias como el nuevo embajador argentino ante el Reino de Bélgica. Este movimiento, que busca fortalecer la presencia diplomática en Europa, fue oficializado mediante el Decreto 6/2026, publicado en el Boletín Oficial.

Un Nombramiento Sin Precedentes

La decisión de Milei responde a la necesidad de asegurar la representación diplomática ininterrumpida en Bélgica, tal como se menciona en el decreto. Durante la recesión del Senado, la designación «en comisión» permite que Iglesias asuma su cargo sin complicaciones burocráticas.

Idoneidad y Trayectoria

El decreto también resalta que Fernando Iglesias posee las habilidades, experiencia y trayectoria necesarias para enfrentar este nuevo desafío con el compromiso que se espera de un embajador. Su historial político y su cercanía con Milei son factores que han jugado a favor de su nombramiento.

Relaciones Exitosas entre Argentina y Bélgica

Antes de su nombramiento, Iglesias ya había creado lazos significativos con Bélgica, donde se valoró su papel en el impulso del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Este acuerdo es crucial para ambas partes, y ha sido un tema recurrente en sus discusiones.

Un Embajador Con Experiencia Internacional

Como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados, Iglesias organizó una serie de debates que abordaron temas de gran relevancia internacional. Su participación activa en Bruselas le permitió establecer contactos valiosos y entender a fondo las necesidades y expectativas de Bélgica con respecto a Argentina.

Un Futuro Prometedor

Su labor más reciente lo llevó a reuniones en Bruselas enfocadas en el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, reforzando su imagen como un embajador influyente que puede contribuir a una relación bilateral más sólida. El exdiputado dejó su puesto en el Congreso el 10 de diciembre pasado y ahora asume este nuevo desafío en Europa.