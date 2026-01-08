Guillermo Fasano: ‘La caída se debe al descenso del consumo, no a la llegada de turistas’

La nueva temporada de verano en Mar del Plata presenta luces y sombras para el sector textil, con un aumento inicial en el turismo que no se traduce en un mayor consumo.

El inicio de la temporada de verano en Mar del Plata ha traído consigo una oleada de turistas que, aunque ha mejorado las expectativas, no se ha visto reflejada en el consumo de productos textiles. Guillermo Fasano, presidente de la Cámara Textil de Mar del Plata, destacó que, si bien el flujo de visitantes ha sido mejor al esperado, la actividad comercial enfrenta diversos obstáculos.

Clima y Consumo: Factores Clave en el Comienzo de la Temporada

Uno de los factores que influencian el desempeño del sector es el clima. Fasano indicó: “Dependemos del clima día a día, ya que hay muchos días soleados, pero no todas las playas realizan compras”. La variabilidad en el comportamiento del consumidor, según las condiciones meteorológicas, sumada al hecho de que la evaluación real del consumo llevará varios días, genera incertidumbre en la industria.

Un Comienzo Prometedor pero con Limitaciones

En comparación con la temporada anterior, el arranque de esta trae un ligero aumento. “Arrancó mejor que el año pasado”, afirmó Fasano, quien también subrayó que el segundo semestre previo había sido crucial para esta reactivación. Sin embargo, este incremento no implica necesariamente un aumento en las ventas. “La caída en el consumo no está relacionada con el número de turistas, sino con la situación económica general”, apuntó.

Rentabilidad Comprometida por Costos Elevados

La situación del sector es crítica, con Fasano advirtiendo que la rentabilidad está en niveles bajos. “Hoy en día, el sector trabaja por debajo de su rentabilidad”, manifestó, añadiendo que los precios actuales no reflejan los costos reales de producción. Esta circunstancia reduce la diversidad de productos disponibles, algo que, según él, no es consecuencia de decisiones estratégicas, sino de restricciones económicas. “La oferta no debería ser un problema, sino el precio lo que limita”, concluyó.