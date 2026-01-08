Bebé recién nacida encontrada con vida en un cesto de basura en San Martín

Una pequeña recién nacida, hallada en un cesto de basura en San Martín, ha desatado un fuerte impacto en la comunidad. La bebé, que nació prematuramente, está en condición estable y recibiendo atención médica en el Hospital Municipal Diego Thompson.

El Hallazgo que Conmovió a San Martín

La bebé fue encontrada este miércoles en la avenida Riobamba, tras un llamado al 911 que alertó sobre el llanto de un recién nacido. A las 5:40 a.m., la teniente Verónica Ayala y el sargento Hugo Leiva llegaron al lugar, donde el rescate de la niña fue una prioridad inmediata.

Un Rescate Urgente

“La encontramos en la base del cesto de basura, con solo la carita visible, rodeada de bolsas”, relató Ayala a medios locales. La bebé, desnuda y aún con el cordón umbilical, sufrió lesiones menores en su rostro por el contacto con el cesto. Los oficiales cubrieron rápidamente a la bebé con una chaqueta antes de transportarla al hospital.

Atención Médica y Primera Evaluación

En el hospital, los médicos confirmaron que la niña tiene aproximadamente 36 semanas de gestación, pesa 1.890 gramos y se encuentra clínicamente estable. Se supo que su nacimiento fue el resultado de un parto domiciliario realizado alrededor de las 5 a.m.

Un Nombre con Significado

El personal médico decidió llamarla Verónica, en honor a la agente que la rescató y quien ha estado atenta a su evolución. La agente Ayala, madre de dos niñas, expresó su deseo de asegurarse de que la beba se encuentre bien.

Investigación en Curso

El caso ha sido asignado a la Unidad Funcional de Instrucción N° 03 de San Martín bajo el cargo de «abandonar a una persona». Las autoridades han comenzado a revisar las cámaras de seguridad del área con el objetivo de identificar a la persona que abandonó a la bebé.