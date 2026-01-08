Francia despide a la estrella Brigitte Bardot con su funeral y homenaje público en Saint-Tropez

La emblemática actriz Brigitte Bardot ha sido despedida en su amado Saint-Tropez, donde sus admiradores se reunieron para rendir homenaje a su legado. La icónica artista, fallecida a los 91 años tras una batalla contra el cáncer, dejó una marca imborrable en la cultura y el activismo.

La Ceremonia en el Corazón de Saint-Tropez

Las calles de Saint-Tropez se llenaron de admiradores el miércoles, quienes se unieron para despedir a Brigitte Bardot en un emotivo funeral. Su esposo compartió que la actriz perdió la vida debido a complicaciones relacionadas con el cáncer, poniendo fin a una vida llena de éxitos y controversias.

La ceremonia, que tuvo lugar en la iglesia Notre-Dame de l’Assomption, comenzó con la llegada del ataúd de mimbre, portado por su hijo, con quien mantuvo una relación distante. Los presentes pudieron seguir la ceremonia a través de una pantalla gigante instalada en el puerto, un lugar que Bardot ayudó a convertir en un emblema de sofisticación y lujo.

Una Vida Dedicada a la Lucha por los Animales

Durante la ceremonia, muchos recordaron a Bardot por su profundo compromiso con los derechos de los animales. Sandrine, una asistente escolar que viajó largas horas para asistir, reflexionó sobre la sensibilidad de la actriz y su ambivalente relación con las controversias. «Lo que más recuerdo es lo que hizo por los animales», expresó. Sin embargo, reconoció que los recientes juicios en su contra por comentarios racistas afectaron la asistencia al funeral.

El Lado Oscuro de su Legado

A pesar de ser una figura icónica de la Nouvelle Vague y un símbolo del movimiento sexual de los años 60, Bardot se convirtió en una figura divisiva. Con múltiples condenas por incitación al odio racial, su legado sigue siendo objeto de debate. Mientras que algunos la ven como un ícono del cine, otros critican sus controversiales opiniones políticas.

El presidente Emmanuel Macron ofreció organizar un homenaje nacional similar al que se realizó por Jean-Paul Belmondo en 2021, pero la familia de Bardot declinó la invitación. En su lugar, el presidente envió una corona de flores en señal de respeto.

Una Última Morada Junto a los Suyos

Brigitte Bardot fue sepultada en un cementerio marítimo, junto a sus seres queridos. En años anteriores, había manifestado su deseo de ser enterrada en su jardín con sus mascotas para evitar las multitudes. Finalmente, fue recordada no solo por su inigualable talento actoral, sino también por su contribución a la causa animal y su vida llena de controversias.