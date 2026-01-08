Martínez Quarta se queda en el equipo

River Plate ha decidido no aceptar la propuesta formal del Genoa por Lucas Martínez Quarta, tras la firme intervención del director técnico Marcelo Gallardo, quien lo considera esencial para el próximo campeón de la temporada.

El talentoso defensor se unió a River a principios de 2025, luego de una exitoso etapa en la Serie A que incluyó su paso por Fiorentina. El club adquirió su ficha por siete millones de euros y tiene contrato vigente hasta diciembre de 2028.

M Martínez Quarta, Clave en el Proyecto de Gallardo

El interés del Genoa se centró en un préstamo, pero la respuesta de la directiva de River fue negativa, ya que Gallardo proyecta a Martínez Quarta como titular junto a Lautaro Rivero. En este contexto, otros defensores, como Paulo Díaz y Sebastián Boselli, podrían dejar el club.

Posibles Nuevas Incorporaciones y Deserciones

Por otro lado, River podría enfrentar una baja significativa con el juvenil Santino Andino. Aunque el club había negociado una transferencia de cinco millones de dólares por el 80% de su pase desde Godoy Cruz, el cambio de representante de Andino a Roc Nation Sports ha cambiado la dinámica, priorizando una salida a Europa.

En las próximas horas, se anticipa que el Panathinaikos de Grecia podría presentar una oferta formal, sumando presión sobre el club argentino.

Lucas Beltrán Abre la Puerta a Volver

Lucas Beltrán, actualmente en el Valencia, se pronunció sobre la posibilidad de retornar a River Plate. Aunque hasta ahora no ha habido comunicaciones oficiales, el delantero dejó claro que no se cerraría a la idea de regresar al club que lo formó.

“No me han llamado para volver, pero si lo hacen lo pensaré. Es difícil decirle que no a River”, comentó en una entrevista con el youtuber Ezzequiel. A pesar de tener un contrato con Fiorentina hasta 2028, su actual cesión en España le deja espacio para reflexionar sobre su futuro.

La Seducción del Millonario

Beltrán destacó el atractivo de River y la intensidad con la que varios de sus ex compañeros han vuelto en los últimos años, lo que subraya la conexión especial que existe entre los jugadores y el club. “Mi sueño es ganar la Libertadores con River y ser su capitán”, confesó, demostrando su profundo afecto por la institución.

Actualmente, Beltrán lucha por establecerse como titular en el Valencia, que se encuentra en una situación complicada en La Liga.