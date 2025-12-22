Gremios estatales de Córdoba protestan por reforma previsional y descuentos salariales

La tensión se palpita en Córdoba, donde los sindicatos estatales convocan a una manifestación frente a la Casa de Gobierno para expresar su oposición a una reforma prevista por el Ejecutivo provincial que modificaría el régimen previsional.

Previo a un anuncio crucial del gobierno de Martín Llaryora, los principales sindicatos de Córdoba han decidido activar una protesta masiva. La movilización tiene como objetivo mostrar su descontento ante los cambios propuestos en el sistema previsional, un tema sensible que podría impactar en el salario neto de los trabajadores.

Detalles de la reforma y sus implicaciones

La propuesta del gobierno incluye la implementación de contribuciones adicionales escalonadas, que afectarán más a aquellos con sueldos más altos, y una reestructuración de los descuentos destinados a la obra social provincial. Aunque el Ejecutivo lo presenta como un esquema temporal para sostener la Caja de Jubilaciones, los sindicatos temen que el peso de esta medida recaiga exclusivamente sobre los trabajadores activos.

Críticas y preocupaciones de los sindicatos

El descontento entre los sindicatos se agrava por la falta de negociación formal y el alcance a largo plazo de estas reformas. Aseguran que no solo habrá recortes en los ingresos actuales, sino que también se alterarán las condiciones para el cálculo de las jubilaciones a partir de 2026, un aspecto que generan gran preocupación entre los trabajadores.

Contexto político y social

La conferencia de prensa que precede a la manifestación se anticipa como un preámbulo a un debate legislativo crucial en la Unicameral, donde el oficialismo buscará conseguir apoyo para avanzar con la reforma. Esta confrontación anuncia un escenario de tensión política y social, desafiando la habilidad del Gobierno provincial para mantener el consenso en una de las discusiones más delicadas de su agenda.