Confrontación entre diputados turcos en acalorada discusión presupuestaria

Un acalorado enfrentamiento entre legisladores marcó la reciente sesión en el parlamento turco, donde se discutieron los presupuestos para 2026 y las cuentas del 2024. A pesar del tumulto, ambas propuestas lograron ser aprobadas.

Durante un intercambio tenso en la Gran Asamblea Nacional de Turquía, el diputado del Partido AK, Mustafa Varank, lanzó insultos dirigidos al presidente del Partido Republicano del Pueblo (CHP), Özgür Özel. Esto desencadenó una serie de reacciones que rápidamente se tornaron en violencia física.

La Chispa de la Controversia

La disputa comenzó cuando Varank criticó a Özel por unas fotografías tomadas en la tumba del exdiputado Kamer Genç. Esta provocación llevó al vicejefe del grupo del CHP, Gökhan Günaydın, a acusar al Partido AK de buscar generar controversia en un tema tan sensible como el presupuesto nacional.

Intercambio de Golpes y Palabras

La tensión aumentó, especialmente cuando las discusiones se tornaron sobre el legado de Mustafa Kemal Atatürk, fundador de la República Turca. A medida que las provocaciones se intensificaron, los enfrentamientos físicos comenzaron, resultando en empujones y, eventualmente, golpes entre los diputados.

Un Caótico Espectáculo

El altercado duró aproximadamente diez minutos, con legisladores forcejeando mientras miembros de seguridad y otros diputados intentaban separar a los involucrados. Sorprendentemente, la lucha continuó incluso durante un receso.

Resultados Legislativos A pesar de la Agitación

A pesar del caos, el trabajo parlamentario no se detuvo. El presupuesto para 2026 fue aprobado con un resultado de 320 a 249 votos, mientras que las cuentas del 2024 recibieron el apoyo de 316 a 247 legisladores.

Reacción del Presidente Erdoğan

El presidente Recep Tayyip Erdoğan celebró la decisión en un mensaje en X, enfatizando la importancia del presupuesto aprobado. «Espero que la propuesta de ley del presupuesto del Gobierno Central para 2026, adoptada esta noche, traiga buenos augurios para nuestro país, nuestra nación y nuestra economía», afirmó Erdoğan.