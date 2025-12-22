Impactantes Imágenes de la Captura del Tirador en Walmart, Ohio

Un incidente de alta tensión se desató en un Walmart en Cantón, Ohio, donde un joven de 21 años amenazó a un agente de policía durante una detención por robo. Las imágenes impactantes de la situación han sido rápidamente compartidas, mostrando la gravedad del momento.

El Departamento de Policía de Cantón ha divulgado grabaciones que revelan cómo Shane C. L. Newman, junto a su acompañante Katerina Jeffrey, fue detenido bajo sospecha de hurto. Durante el procedimiento, Newman desenfundó un arma y apuntó a un oficial, lo que derivó en cargos de intento de asesinato, entre otros.

Detalles del incidente en Walmart

El suceso tuvo lugar en la oficina de prevención de pérdidas del supermercado, donde dos empleados habían retenido a Newman y Jeffrey, acusados de robo. Al ser conducidos al interior, un oficial que se encontraba fuera de servicio inició el protocolo de identificación.

Un giro inesperado

Las grabaciones muestran que, mientras el oficial realizaba un registro superficial, Newman alegó que solo portaba un celular y un recipiente pequeño. Sin embargo, escondía una riñonera con un arma que no fue detectada en ese momento.

Cuando el oficial verificó los datos, Newman sacó el arma, la preparó para disparar y la dirigió hacia la cabeza del agente. Gracias a la rápida reacción de un empleado de prevención de pérdidas, el joven fue neutralizado antes de que pudiera llevar a cabo su amenaza.

El desenlace del altercado

El enfrentamiento se tornó físico, con Newman siendo inmovilizado en el suelo. El oficial, quien había perdido el control brevemente, logró recuperar la situación y solicitar refuerzos. La secuencia completa quedó registrada en sus cámaras y en las del establecimiento.

Consecuencias para los involucrados

Shane C. L. Newman fue arrestado en el lugar y enfrenta múltiples cargos penales. Su acompañante, Katerina Jeffrey, también fue detenida. Hasta el momento, no se ha proporcionado información sobre su estado actual ni si cuenta con representación legal.

El jefe de policía de Cantón, John Gabbard, manifestó su preocupación por la violencia contra los agentes, agradeciendo a quienes apoyan a las fuerzas del orden. Este suceso resalta la constante amenaza a la seguridad en espacios públicos.