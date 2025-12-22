Milei: «La inflación iniciará con 0 en 2026»

En una reciente entrevista, el presidente Javier Milei compartió sus visiones sobre la economía argentina, abordando temas cruciales como la inflación, las reservas y el nuevo sistema de bandas cambiarias.

El presidente Javier Milei confía en que a mediados de 2026, «la inflación va a comenzar con cero». Durante una entrevista en LN+, el mandatario destacó que un estudio de la Universidad Nacional de Córdoba indica que hay un rezago de 26 meses en la política monetaria, mayor a lo que se había estimado previamente. “Creíamos que era entre 18 y 24 meses, pero son 26”, aseveró.

Milei explicó que, considerando que a mediados de 2024 se saneará el Banco Central, “en junio y agosto del próximo año, la inflación debería ser cercana a cero”. Esto, según él, es consecuencia de haber dejado de emitir dinero a mitad del año pasado, lo que ahora genera rezagos en su gestión.

El presidente también mencionó la actual inflación de precios mayoristas, que se sitúa en 1,3%, frente a un 2,5% en precios al consumidor. Destacó que si bien hay ajustes en tarifas, la situación es más saludable a largo plazo.

Nuevo Sistema de Bandas Cambiarias: ¿Una Solución a la Volatilidad?

En relación con el nuevo sistema de bandas que se ajusta por inflación, presentado por el ministro de Economía Luis Caputo, Milei advirtió que estas medidas buscan neutralizar la volatilidad que ha afectado a Argentina durante 90 años. “Las nuevas bandas están alineadas con la inflación; si fuera cero, se abrirían más, permitiendo un esquema flexible”, explicó.

Compromiso con el Presupuesto y la Deuda

Milei también abordó el tema del presupuesto, asegurando que no habrá veto y destacando que este se basa en la búsqueda de déficit cero. “Hemos logrado que 11 de 12 capítulos sean aprobados, lo que garantiza que tendremos los recursos necesarios para cubrir el pago de intereses”, afirmó.

Respecto a las vencimientos de deuda programados para el 9 de enero de 2026, el presidente declaró: “Vamos a pagar, ya tenemos parte del cash y opciones de financiamiento abiertas que aseguran nuestra capacidad de respuesta ante estos desafíos”.

Confiando en la solidez de su gestión, Milei concluyó que “somos el gobierno que más dólares ha comprado en la historia”, resaltando el éxito en la acumulación de reservas y el pago de deudas desde su llegada al poder.