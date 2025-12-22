Ya iniciamos la campaña para la reelección de Javier

El oficialismo se muestra optimista ante la posibilidad de una nueva candidatura presidencial tras las reformas en marcha.

En un entorno político en plena transformación, La Libertad Avanza avanza hacia la reelección de Javier Milei. Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, confirmó la estrategia para posicionar al presidente en un nuevo ciclo electoral.

Un Presente de Gratitud y Proyecciones Futuras

Menem dio inicio al “tour de la gratitud”, una campaña diseñada para reconocer y agradecer el esfuerzo de la estructura libertaria en las 24 provincias. “Estamos ya trabajando por la reelección de Javier”, aseguró en sus declaraciones del lunes.

Un Proyecto a Largo Plazo

De cara al futuro, Menem afirmó: “Desde el 11 de diciembre de 2023, pensamos en un proyecto a 40 años”. Para él, Milei es un referente en la defensa de las ideas de libertad y lo comparó con Lionel Scaloni, el exitoso director técnico de la Selección Argentina, quien logró grandes resultados pese a su inexperiencia inicial.

Cumplimiento de Promesas y Resultados Inmediatos

Según el legislador, el presidente ha superado las expectativas y ha cumplido con sus promesas antes del final de su mandato. Mencionó logros significativos como la reducción de piquetes, la baja de la inflación y el restablecimiento del crédito bancario.

Desmentida sobre la Reforma Constitucional

Ante la pregunta sobre un posible intento de reforma de la Constitución Nacional para extender su mandato, Menem fue categórico: negó cualquier intención de modificar la ley fundamental del país. “El Presidente cumple, y eso es un valor muy importante en la política actual”, afirmó.

Controversias en la Auditoría General de la Nación

En relación a la disputa con el PRO por la designación de nuevos miembros de la Auditoría General de la Nación, Menem defendió el procedimiento realizado. Sostuvo que a La Libertad Avanza le corresponde un lugar en la auditoría y minimizó las acusaciones de irregularidades por parte de la oposición, refiriéndose a las naturales pujas políticas que surgen por la representación parlamentaria.