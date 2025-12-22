CABA ofrece créditos accesibles para que taxistas, remiseros y repartidores en moto compren vehículos eléctricos

La Ciudad de Buenos Aires ha presentado un ambicioso programa de financiamiento para fomentar la compra de vehículos eléctricos e híbridos, destinado especialmente a taxistas, remiseros y repartidores de alimentos. Este paso se enmarca en la estrategia de modernización urbana y sostenibilidad ambiental.

Este lunes 22 de diciembre, el Gobierno de la Ciudad lanzó una nueva propuesta de créditos accesibles para la adquisición de vehículos eléctricos e híbridos enchufables de 0 km. La iniciativa está dirigida a titulares de licencias de taxis, remises y repartidores de plataformas de motodelivery.

Los préstamos son gestionados por el Banco Ciudad y se benefician de un subsidio en la tasa de interés proporcionado por el Gobierno porteño, logrando así condiciones altamente competitivas en el mercado financiero.

Financiamiento para Taxis y Remises: Límite de Hasta $28 Millones

La línea de préstamos prendarios para taxis y remises se desarrolla en colaboración con cámaras del sector. Sus características incluyen:

Monto máximo: hasta $28 millones

Plazo: hasta 48 meses

Tasa: fija del 20% TNA (con subsidio del GCBA)

Financiación: hasta el 70% del valor del vehículo

Cuota inicial estimada: $808.000 para el monto máximo

Relación cuota/ingreso: hasta el 30%

Este financiamiento permite adquirir vehículos eléctricos o híbridos, ideales para taxis y remises debido a su eficiencia operativa y autonomía.

Iniciativa para Motos Eléctricas: Enfocada en el Delivery

Se ha creado también una línea exclusiva para la compra de motos eléctricas, dirigida a monotributistas que operan en plataformas de delivery legalmente registradas en la ciudad:

Monto máximo: $2.800.000

Plazo: 36 meses

Tasa: fija del 22,5% TNA

Financiación: hasta el 70% del valor

Cuota inicial estimada: $101.000

Esta medida está diseñada para un segmento urbano en constante movimiento, impactando directamente en la disminución de emisiones y ruido en la ciudad.

Requisitos para Créditos: Lo Que Debes Saber

Taxis

Documentación requerida:

Factura proforma del vehículo.

Licencia vigente con mínimo 2 años de antigüedad.

Acreditación de ingresos.

Un año de inscripción como monotributista o independiente.

Remises

Documentación requerida:

Factura proforma.

Constancia de habilitación del vehículo (2 años de antigüedad).

Acreditación de ingresos.

Un año como monotributista o independiente y al menos 6 meses en su categoría.

Motos Eléctricas

Documentación requerida:

Factura proforma.

Licencia de conducir vigente en CABA.

Monotributo con mínimo 1 año de antigüedad y 6 meses en su categoría.

Al menos 1 año de trabajo en plataformas de delivery.

Inscripción en el registro del Gobierno porteño.

Los trámites para acceder a los créditos deben realizarse exclusivamente a través del sitio web del Banco Ciudad.

Una Estrategia Integral hacia la Movilidad Eléctrica

Este impulso crediticio se suma a una serie de políticas que buscan acelerar la transición hacia un transporte urbano más sustentable:

Exención permanente del impuesto de patente para vehículos eléctricos.

Instalación de 400 nuevos puntos de carga en las calles porteñas.

Implementación de la primera línea de ómnibus eléctricos, conectando Retiro con Parque Lezama.

Lanzamiento del sistema Trambus en 2026, que contará con líneas eléctricas uniendo zonas del sur y norte de la ciudad.

Renovación del parque de colectivos, garantizando que todas las nuevas unidades sean eléctricas o a GNC, con renovación cada 10 años.

Así, los vehículos híbridos enchufables se posicionan como una alternativa clave, facilitando recorridos prolongados en modo eléctrico y reduciendo el consumo de combustible, una ventaja esencial para el servicio diario de taxis y remises.