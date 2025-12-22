Demócrata del Senado impulsa acción legal por la liberación de archivos de Epstein – Últimas noticias de EE. UU.

Título: Schumer Anuncia Acción Legal Contra el Gobierno por Archivos de Epstein

Bajada: El líder minoritario del Senado, Chuck Schumer, impulsa una resolución para demandar al Departamento de Justicia tras la negativa a liberar los archivos completos relacionados con Jeffrey Epstein.

Schumer Lleva el Caso de Epstein al Senado

En una reciente declaración, el líder minoritario del Senado, Chuck Schumer, ha propuesto iniciar acciones legales contra el Departamento de Justicia (DOJ) por su negativa a divulgar los archivos completos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein. La resolución tiene como objetivo garantizar la transparencia que el pueblo estadounidense merece.

Demandando Transparencia

“Estoy introduciendo una resolución que ordena al Senado iniciar acciones legales contra el DOJ por su descarada falta de cumplimiento de la ley en su negativa a liberar los archivos completos de Epstein”, compartió Schumer a través de sus redes sociales. “Los ciudadanos ameritan transparencia plena, y los Demócratas del Senado utilizaremos todas las herramientas a nuestra disposición para asegurar que la verdad salga a la luz”, agregó.

Reacción de los Legisladores

La declaración de Schumer ha generado un eco entre otros legisladores, quienes se han mostrado alarmados por la falta de acción y la opacidad en el manejo de los archivos de Epstein. Esta situación ha prendido una luz roja en el ámbito político, donde la exigencia de rendición de cuentas está en su punto más alto.

Contexto del Problema

El caso de Epstein sigue siendo un foco de atención mediática, con alegaciones que involucran a figuras de poder y la preocupación sobre la justicia en torno a las numerosas víctimas de abusos. Con la promesa de usar todos los recursos legales disponibles, Schumer lidera un movimiento para desafiar lo que considera una injusticia hacia las víctimas y el público en general.