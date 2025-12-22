Fallece la Princesa Tatiana Radziwill a los 86 años

La noble polaco-lituana Tatiana Radziwill, conocida por su cercanía con la reina emérita Sofía, falleció a los 86 años, según informó la revista ¡HOLA!. Su partida deja un profundo vacío en la historia reciente de la nobleza europea.

Tatiana Radziwill, descendiente de ilustres familias reales, murió la noche del viernes 19 de diciembre, una noticia que fue confirmada por el periodista David Insua. La relación entre Radziwill y la reina Sofía se extendió a lo largo de décadas, caracterizada por un lazo familiar y personal excepcional.

La conexión familiar y el exilio compartido

Radziwill, prima segunda de la reina Sofía, era más que una familiar; su papel como confidente y apoyo fue crucial en numerosas circunstancias. Hija del príncipe Dominico Raniero Radziwill y de la princesa Eugenia de Grecia, su relación con la monarquía española se forjó en la juventud, marcada por las experiencias de exilio durante la Segunda Guerra Mundial.

Una amistad forjada en tiempos difíciles

A lo largo de los años, la relación de Tatiana con la reina Sofía se consolidó a través de momentos históricos y personales que afectaron a sus familias. Ambas compartieron el sufrimiento del desplazamiento, lo que fortaleció su vínculo y dio origen a una amistad perdurable. ¡HOLA! destaca que esta conexión fue crucial, pues ambas se vieron obligadas a huir de Grecia por el conflicto bélico.

Un pilar en la vida de la reina Sofía

La pérdida de Tatiana Radziwill representa un golpe duro para la reina emérita, quien ha contado con su apoyo constante y discreto a lo largo de su vida, tanto en ámbitos personales como institucionales. Insua ha señalado que Radziwill fue una de las `confidentes más cercanas` de Sofía, cariñosamente llamada la “inseparable prima Tatan”.

Legado en el círculo real

La conexión que unía a Radziwill y la reina Sofía no se limitaba a la genealogía; se cimentaba en experiencias compartidas de adaptación al exilio y un sentido de pertenencia dentro del entorno real europeo. Su presencia en eventos familiares y oficiales reforzó su importante papel en la familia real durante varias décadas.

Con un linaje que entrelaza su vida con la historia de la monarquía griega y conexiones con varias casas reales a lo largo del continente, el fallecimiento de Tatiana Radziwill marca el cierre de un capítulo significativo en la historia de la nobleza europea, dejando un vacío en el círculo íntimo de la reina emérita Sofía.