Ex-empleado revela detalles sobre las ventas de tokens HYPE de Hyperliquid

La exchange descentralizada Hyperliquid se enfrenta a una revelación impactante: un ex empleado ha sido identificado como el responsable de la venta masiva de sus tokens HYPE, lo que ha generado inquietud en su comunidad.

La conocida plataforma de contratos perpetuos Hyperliquid se vio en la necesidad de dar explicaciones tras el surgimiento de rumores sobre una billetera que realizó ventas significativas del token HYPE. Esta situación despertó la preocupación entre los inversionistas y usuarios de la plataforma.

El cofundador de Hyperliquid, conocido como Iliensinc, confirmó en el canal oficial de Discord que la dirección implicada, 0x7ae4…1028, pertenece a un ex empleado que fue despedido a inicios de 2024.

Réplica a las inquietudes de la comunidad

Iliensinc destacó que el ex empleado ya no tiene ningún vínculo con Hyperliquid Labs, asegurando que sus acciones no reflejan los principios y valores de la compañía. “Esta persona ya no está relacionada con Hyperliquid Labs y sus acciones no reflejan los estándares ni los valores de nuestro equipo”, afirmó el ejecutivo.

Esta aclaración ocurrió una semana después de que un miembro activo de la comunidad, cobe.hype, señalara que dicha billetera era parte de los wallets del equipo. El usuario también afirmó que el ex empleado había vendido aproximadamente 4.000 tokens HYPE, equivalentes a unos u$s134.000, en un solo día durante noviembre.

Compromiso con la transparencia

Además, Iliensinc enfatizó que Hyperliquid Labs mantiene políticas comerciales estrictas para asegurar la responsabilidad y transparencia dentro del proyecto. “Todas las personas asociadas con Hyperliquid Labs, incluidos empleados y contratistas, están sujetas a estrictos estándares éticos respecto al token HYPE”, subrayó el cofundador.

Según el ejecutivo, la plataforma prohíbe a los empleados y contratistas operar con derivados relacionados con HYPE, abarcando tanto posiciones largas como cortas sobre el token. También se destacó que cualquier tipo de operación basada en información no pública está «fundamentalmente prohibida», así como la divulgación de dicha información a terceros.

Con estas declaraciones, Hyperliquid busca reforzar la confianza de su comunidad y disipar dudas sobre posibles prácticas indebidas o conflictos de interés que afectan su token nativo.