¿Qué derechos defendemos sin empleo? Sandra Pettovello impulsando la reforma laboral

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, subrayó que la propuesta de modernización laboral del Gobierno de Javier Milei no pretende disminuir derechos, sino fortalecer el empleo en Argentina.

En una entrevista reciente, Pettovello ofreció detalles sobre su gestión al frente del extenso «megaministerio», que abarca Educación y Trabajo, y compartió los objetivos de la reforma que busca implementar el Ejecutivo en el ámbito laboral.

Un Cambio Necesario en el Mercado Laboral

La ministra argumentó que las políticas del kirchnerismo y administraciones anteriores llevaron a una alarmante informalidad laboral que afecta a la mitad de la población económicamente activa. «Podemos relatar muchas historias, pero la realidad es que la gente necesita trabajo», enfatizó, durante su charla en Radio Mitre.

Proteger el Trabajo y los Derechos

Pettovello destacó que la protección de los derechos laborales sólo puede lograrse si hay empleo disponible. «¿Qué derechos estamos protegiendo si no hay trabajo? Para asegurar el derecho del trabajador, necesitamos proteger el trabajo», afirmó con firmeza.

Desafíos en el Camino Legislativo

El proyecto de reforma laboral, uno de los principales objetivos del Gobierno, había sido priorizado tras el éxito electoral en las legislativas de octubre. Sin embargo, durante su discusión en el Senado, se encontró con resistencias por parte del peronismo y sectores dialoguistas, lo que motivó al Gobierno a posponer el debate hasta el 10 de febrero.

Objetivos Claros de la Gestión

La ministra también hizo hincapié en que la cuestión laboral es fundamental en su gestión, al igual que las mejoras en el sistema educativo. «La modernización laboral es una bandera que llevo desde el inicio, y hemos trabajado en su desarrollo previamente», explicó.

Críticas y Malentendidos

En respuesta a las críticas de la oposición y los sindicalistas, quienes sostuvieron que el proyecto busca eliminar derechos de los trabajadores, Pettovello argumentó: «Eso lo decían antes de leer la ley. No la habían leído y ya estaban opinando».

Enfatizó la importancia de conocer los detalles de la ley, afirmando que su propósito no es despojar a la gente de sus derechos, sino, por el contrario, garantizar que tengan trabajo y estén protegidos.

«Estamos estableciendo políticas públicas para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Aunque algunas iniciativas llevan tiempo, estoy convencida de que estamos avanzando en la dirección correcta», concluyó.