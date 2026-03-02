Grido: Su Estrategia 2030 Incluye el Desembarco en Brasil

Con más de 2.000 franquicias en la región y una producción que promete alcanzar los 140 millones de kilos de helado para 2030, Helacor se convierte en un referente del sector, impulsando un modelo de negocio inclusivo y tecnológico.

Crecimiento imparable: cifras que hablan por sí solas

Helacor, la empresa detrás de Grido y su vertiente social Vía Bana, cerrará la actual temporada con una producción de 95 millones de kilos de helado. Javier Díaz Caballero, líder de Comunicación Institucional, destacó que la compañía proyecta un crecimiento anual del 10%, con la firme intención de expandir su producción a 140 millones de kilos para el año 2030.

Un modelo de franquicias sólido y accesible

El núcleo del negocio se basa en un sistema de franquicias que cuenta con más de 1.600 puntos de venta en Argentina y presencia en países como Chile, Uruguay, Paraguay y Perú. Esto lleva a la red regional a superar las 2.000 bocas de venta. La firma busca emprendedores comprometidos con valores familiares, donde la inversión inicial comienza desde US$ 60.000, cubriendo obras, equipamiento y el stock inicial.

Proceso de selección y apoyo al franquiciado

Los interesados pueden iniciar el proceso de selección a través del sitio web, donde se analizará la zona de influencia. Una vez aprobado, Helacor asistirá en la búsqueda del local y en el desarrollo arquitectónico.

Internacionalización: nuevas fronteras en el horizonte

Desde su primer paso en Chile, Helacor ha aprendido a adaptarse a diversas culturas en mercados como Uruguay y Paraguay, mientras que Perú destaca como un lugar con gran potencial. Brasil, sin embargo, representa un desafío por la fuerte competencia y la complejidad cultural, aunque se vislumbra como un mercado clave para el futuro.

Inversión en tecnología y automatización

Para sostener este crecimiento, la empresa avanza con un plan de inversiones en tecnología. Recientemente, Helacor inauguró una moderna nave industrial con una línea de producción automatizada, destinada a aumentar la capacidad actual y optimizar procesos. Esto permitirá escalar la producción significativamente, eliminando tareas manuales.

Vía Bana: el modelo inclusivo de heladerías sociales

Como una de sus diferencias clave, Vía Bana fomenta un modelo inclusivo orientado a barrios donde las heladerías tradicionales no tienen presencia. Actualmente, existen 1.000 heladerías sociales con la intención de alcanzar las 5.000 para 2030, ofreciendo un acceso casi completo a los emprendedores.

Un impacto positivo en la economía regional

La red de Helacor no solo crea un entorno de negocio exitoso, sino que también impacta directamente en el empleo regional, generando alrededor de 10.000 puestos de trabajo directos. A medida que la marca celebra 25 años en el mercado, su propuesta de valor abarca no solo la producción de helados, sino también una fuerte narrativa de inclusión y conexión con la comunidad.

Innovación constante: el futuro del helado en Argentina

Con la automatización del formato «Grido Go» ya en marcha, las proyecciones hacia 2030 apuntan a consolidar la empresa como un líder en el sector, combinando producción a gran escala con un enfoque social. Helacor está lista para trascender fronteras, solidificando su posición en el mercado latinoamericano.