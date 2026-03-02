Luis Bolomo: “El precio del petróleo es impredecible”

La inestabilidad en el Medio Oriente está generando temor en los mercados petroleros, y un experto comparte su visión sobre cómo este escenario podría influir en el futuro del crudo.

En una reciente entrevista con Canal E, Luis Bolomo, un renombrado especialista en la industria del petróleo, analizó cómo los conflictos en la región y la importancia estratégica del Estrecho de Ormuz impactan en los precios internacionales del crudo.

El Intrincado Mercado del Petróleo

“No se puede prever el precio del petróleo, es imposible”, afirmó Bolomo, haciendo hincapié en la complejidad del sector. La situación actual, marcada por tensiones bélicas, obliga a considerar no solo el ataque a Irán, sino también la estructura comercial del petróleo iraní; en donde el 86% de su producción es comprada por China, y el 14% restante se comercializa en mercados informales.

El Estrecho de Ormuz: Un Punto Crítico

El Estrecho de Ormuz, que facilita el tránsito de aproximadamente el 30% de la producción mundial de petróleo, se encuentra en el centro de estas preocupaciones. Bolomo destaca: “La posibilidad de que un conflicto limite la navegación en esta ruta es una amenaza real”.

Sin embargo, el especialista señala que existen alternativas: “Dos oleoductos y un gasoducto permiten transportar 6.800.000 barriles diarios, evitando el paso por Ormuz, lo que ofrece una vía más segura para el flujo energético”.

¿Un Barril a 100 Dólares?

Bolomo establece que la reciente escalada en los precios es más producto de expectativas económicas que de un problema real en la oferta. “Se está viviendo un momento en que el precio del petróleo depende más de la percepción que de la realidad del mercado”.

Se estima que el valor del barril pueda alcanzar los 100 dólares, con un aumento que podría sobrepasar los 20 dólares en los próximos meses. “Este aumento es probable, pero el escenario es transitorio. Con el tiempo, los oleoductos se adaptarán y los precios se estabilizarán”.

Bolomo aclara que hoy en día la geopolítica es diferente a la de las crisis de décadas pasadas, ya que países como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos mantienen relaciones estratégicas con Estados Unidos, lo que asegura la estabilidad en el suministro.

La capacidad de adaptación logística y los acuerdos dentro de la OPEP son fundamentales en este momento. “El mercado está atravesando una fase de volatilidad, pero no enfrentamos una crisis estructural de abastecimiento”.