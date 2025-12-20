Güemes Sur: Plan del Concejo para aumentar densidad y áreas verdes

El Concejo Deliberante de Córdoba ha dado un paso histórico al aprobar el Polígono de Actuación Concertada Güemes Sur, una estrategia que redefine el ordenamiento urbano en la ciudad.

Una Nueva Era en el Crecimiento Urbano

En la sesión ordinaria N°34, el viceintendente Javier Pretto lideró la aprobación de un proyecto sin precedentes que abarca 25 hectáreas en la intersección de Nueva Córdoba y Güemes. Con la implementación de la Ordenanza N° 13.557, la ciudad se embarca en un viaje hacia un desarrollo más sostenible y estructurado.

Intervención Estatal con un Enfoque Colectivo

El concejal Pedro Altamira destacó que esta normativa introduce un marco común para el sector, eliminando negociaciones individuales con desarrolladores. El objetivo es densificar áreas estratégicas, promoviendo un uso del suelo más coherente y sostenible.

Distribución en Subzonas

El polígono se divide en tres subzonas que presentan lineamientos específicos. El frente sobre La Cañada está diseñado para permitir una mayor construcción, mientras que las áreas interiores se destinarán a viviendas y usos mixtos. Además, el corredor Vélez Sársfield se fortalecerá como conexión clave dentro de la trama urbana.

Participación Ciudadana en el Proceso

Altamira también mencionó que el proceso de creación del polígono incluyó consultas con los vecinos y expertos locales, abarcando temáticas como el ordenamiento de alturas y la preservación de la actividad cultural en la zona. Se implementará un sistema de compensaciones que permitirá el máximo aprovechamiento del suelo de manera justa y equilibrada.

Opiniones Encontradas en el Concejo

Durante el debate, Graciela Villata anunció el respaldo del Frente Cívico y solicitó mayor involucramiento de la comunidad en próximos proyectos. Desde el oficialismo, Roxana Pérez defendió la efectividad de la participación ciudadana y reconoció que el sistema está abierto a perfeccionamientos.

La Visión de un Futuro Inclusivo

Juan Balastegui, de la UCR, enfatizó la necesidad de integrar estos polígonos en un plan urbano más amplio y aseveró la importancia de que los residentes históricos de Güemes se beneficien de esta revitalización. La concejala Caldera fue una de las pocas en oponerse al proyecto.

Un Enfoque Integral para Renovar Córdoba

La directora de Planeamiento Urbano, Celina Caporossi, subrayó la importancia de un diagnóstico que considere el crecimiento urbano de la periferia y la deshabitación de áreas centrales. Aseguró que el municipio trabaja en instrumentos que orienten este crecimiento hacia la sostenibilidad.

Condiciones Ambientales y Espacio Público

El nuevo esquema no solo busca impulsar la construcción, sino también garantizar condiciones ambientales. Los proyectos deberán contemplar espacios verdes y áreas de acceso público, creando una conexión más fluida con el entorno urbano.

Proyecciones Ambiciosas para el Barrio

Caporossi finalizó su intervención señalando que la densidad poblacional del barrio podría aumentar de 50 a 150 habitantes por hectárea, lo que equivale a un crecimiento significativo en los próximos años. Este enfoque busca una integración armoniosa entre nuevos desarrollos y la comunidad existente.