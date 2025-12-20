Trump Suspende la Lotería de Green Card: Impacto en América Latina

La Controversial Suspensión de la Lotería de Green Card en EE.UU. tras un Trágico Tiroteo

La reciente decisión de suspender la lotería de la green card en Estados Unidos ha elevado el debate sobre la seguridad en el país. Este cambio se produce tras un devastador tiroteo en la Universidad Brown, que dejó dos víctimas fatales.

El presidente Donald Trump ha tomado la drástica medida de suspender el programa de lotería de la green card después de un trágico tiroteo en la Universidad Brown. El incidente, que resultó en la muerte de dos personas, ha reavivado las preocupaciones sobre la seguridad relacionada con la inmigración.

Contexto de la Suspensión

El sospechoso del ataque, un ciudadano de origen portugués identificado como Claudio Neves Valente, ingresó a EE.UU. mediante una visa DV1 obtenida a través de esta polémica lotería, diseñada para facilitar la inmigración de personas de países con baja representación en Estados Unidos. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, respaldó la decisión de Trump asegurando que es necesario «proteger a los estadounidenses de este fallido programa». Se sospecha que el mismo individuo estuvo involucrado en otro homicidio, el del profesor del MIT, Nuno Loureiro, intensificando la presión sobre las autoridades para justificar la suspensión del programa.

¿Qué es la Lotería de la Green Card?

Este programa otorga, anualmente, aproximadamente 50,000 visados a solicitantes de países con históricas tasas bajas de inmigración a EE.UU. En el año 2025, casi 20 millones de personas se inscribieron, evidenciando su popularidad y la esperanza que representa para muchos. Durante el año fiscal 2026, se habían previsto 55,000 visados. Hasta entonces, países como Argentina y Perú podían participar, mientras que naciones como Colombia y Venezuela quedaban excluidas debido a sus altas cifras de migración. Es crucial señalar que ganar la lotería no garantiza automáticamente una green card; los seleccionados deben superar diversos filtros, incluyendo una entrevista consular.

El Impacto del Ataque en la Comunidad

El incidente del 13 de diciembre en la Universidad Brown, donde Neves Valente abrió fuego durante los exámenes finales, dejó un saldo trágico: dos estudiantes perdieron la vida y otros nueve resultaron heridos. Las víctimas eran Ella Cook, de 19 años, y Mukhammad Aziz Umurzok, de 18. La presidenta de la universidad, Christina Paxson, reveló que Valente había sido estudiante en Brown en el pasado y, aunque ya no mantenía relación, su acción ha conmovido a la comunidad educativa. Desde entonces, el debate sobre las políticas de inmigración y seguridad en EE.UU. ha ganado intensidad, mientras las autoridades siguen investigando las conexiones entre los crímenes de Valente y la efectividad de los programas de inmigración actuales.

Reacciones y Críticas a la Decisión

La decisión de suspender el programa ha suscitado opiniones encontradas. Algunos argumentan que se trata de una medida necesaria para garantizar la seguridad de los ciudadanos, mientras que otros critican la falta de una solución integral que aborde la raíz de los problemas de violencia. Noem recordó que Trump había intentado acabar con este programa en 2017 tras otro atentado en Nueva York, demostrando una continuidad en su postura en temas de seguridad nacional.