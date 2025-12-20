Milei y sus inesperados aliados peronistas

A medida que la relación de Javier Milei con el peronismo se enreda, el presidente se enfrenta a la difícil tarea de negociar un presupuesto que satisfaga las expectativas del país. ¿Podrá la coalición libertaria superar las tensiones internas y conseguir la estabilidad económica?

La confianza de Javier Milei en que un acuerdo con el peronismo le permitiría alcanzar el presupuesto anhelado para el próximo año se ha visto sacudida. Después de dos años de gestión sin un presupuesto definido, parece increíble que su administración optara por negociar con el kirchnerismo para integrar el directorio de la Auditoría General de la Nación (AGN), un organismo clave que vela por el control de los gastos gubernamentales.

Un Enfrentamiento Inesperado

El rol del presidente de la AGN, que debe recaer en un representante de la principal oposición, ahora está en manos del peronista Juan Manuel Olmos. Este directorio está conformado por delegados de los bloques parlamentarios más significativos, lo que incluye a la Cámara de Diputados y al Senado. Sin embargo, las recientes decisiones de Martín Menem han generado controversia, rompiendo lazos con las agrupaciones históricas aliadas a La Libertad Avanza.

Tensiones dentro de la Oposición

Los nombramientos de Menem han causado una fuerte reacción dentro del PRO, con Cristian Ritondo expresando su enfado y acusando falta de lealtad. Ante este clima tenso, el PRO y el radicalismo optaron por retirarse del recinto, considerando inconstitucional el proceso de nombramiento dado que las sesiones extraordinarias no deberían tratar cuestiones no convocadas por el Poder Ejecutivo.

La Relación con el Peronismo: ¿Un Camino Peligroso?

Milei parece no entender cómo opera el peronismo, creyendo que sus promesas bastarán para asegurar su apoyo. Un pragmatismo que ya le costó caro a su predecesor, Mauricio Macri, quien se vio decepcionado por los mismos gobernadores que había intentado favorecer. En su afán por obtener el quorum necesario, Milei distribuyó recursos millonarios a las provincias peronistas, sin embargo, la respuesta no fue la esperada: la aprobación del presupuesto se convirtió en una batalla.

Cambio en las Estrategias

Si bien los diputados peronistas le aseguraron el quorum inicial, la aprobación en particular del presupuesto presentó desafíos que Milei no anticipó. En lugar de una colaboración transparente, los acuerdos resultaron en un conflicto que ha puesto en duda la efectividad de su liderazgo y su relación con el Congreso.

La Crisis del Presupuesto

Ante el fracaso en la aprobación del artículo XI, que contenía elementos cruciales como la devolución de fondos coparticipables, la administración Milei se declaró decepcionada. Sin embargo, las perspectivas no son alentadoras; la falta de apoyo en el Senado pone en riesgo la posibilidad de restablecer los artículos rechazados. El uso de decretos para modificar el presupuesto podría desatar una crisis política sin precedentes.

Desafíos y Críticas

La percepción de impotencia y prepotencia en el manejo del Estado es cada vez más evidente. Puntos de vista críticos sugieren que, si bien la victoria electoral podría dar lugar a una sensación de impunidad, la falta de estrategia efectiva en materia de gobierno arriesga la estabilidad económica y política del país. Patricia Bullrich, enfrentando sus propios desafíos, debe navegar en un entorno en que la integración de comisiones y la reforma laboral se ven amenazadas por las decisiones erráticas del Ejecutivo.

El Futuro de la Gobernabilidad

Así, Milei se encuentra atrapado en una encrucijada. ¿Logrará encontrar un balance entre el pragmatismo y las exigencias del peronismo, o su mandato se verá marcado por la ineficacia y divisiones internas? Mientras tanto, los argentinos observan con expectativa cómo se desarrollan los acontecimientos y qué rumbo tomará su gobierno en el futuro cercano.