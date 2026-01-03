Guía 2026: Cómo recuperar el 30% de tus gastos en dólares

Ya comenzó el proceso para solicitar el reembolso de las percepciones aplicadas a los gastos en moneda extranjera del año pasado. Aquí te contamos cómo hacerlo y quiénes pueden beneficiarse.

Desde el inicio de 2026, los contribuyentes pueden gestionar la devolución del 30% que se aplica a las compras de dólar oficial y a los consumos con tarjeta en el exterior, conocido como dólar tarjeta. Este monto actúa como un adelanto de impuestos, especialmente para quienes pueden reclamarlo al organismo recaudador.

¿Qué gastos son elegibles para la devolución?

Los reembolsos están disponibles para aquellos que realizaron gastos en dólares durante 2025 y los pagaron en pesos. ARCA reconoce que este 30% cobrado es una percepción impositiva y permite su reintegro si el contribuyente no está sujeto a los impuestos correspondientes.

Las operaciones que dan derecho a devolución incluyen:

– Compras de bienes en el exterior.

– Pagos de servicios digitales facturados en dólares como Netflix, Spotify, Disney+ y YouTube Premium.

– Gastos asociados a viajes internacionales, incluyendo pasajes aéreos y servicios turísticos contratados en agencias.

Cómo solicitar el reintegro ante ARCA

El trámite se realiza de forma online en el sitio oficial de ARCA. Para iniciar, es necesario ingresar con tu CUIT y clave fiscal.

Una vez dentro, selecciona el servicio de «Devolución de percepciones» y elige el período fiscal 2025. Luego, opta por «Pago a cuenta» y marca la percepción correspondiente a las compras en el exterior según la Resolución General 4815.

El sistema mostrará diferentes categorías de consumos en dólares, permitiéndote finalizar la solicitud una vez cargada la información.

ARCA revisará el pedido y comunicará cuándo se acreditará la devolución del 30%, en función del nivel de ingresos y la situación fiscal del contribuyente.

Exceptuados del reintegro

No todos los gastos en moneda extranjera son elegibles para la devolución. Algunas operaciones quedan excluidas, aunque se paguen en dólares. Entre ellas se encuentran:

– Compras de medicamentos.

– Adquisición de libros físicos o digitales y uso de plataformas educativas.

– Servicios de transporte terrestre a países limitrofes y gastos relacionados con proyectos de investigación de organismos estatales o universidades.

¿Quiénes pueden reclamar la devolución del dólar tarjeta?

El grupo de contribuyentes que tiene derecho a solicitar la devolución incluye principalmente a aquellos que no tributan Ganancias ni Bienes Personales, o que están inscriptos solo en uno de estos impuestos bajo condiciones específicas.

Se puede reclamar el reintegro si no estás inscripto en Ganancias, si tributas solo esa categoría, o si eres contribuyente de Bienes Personales pero no de Ganancias.

Inclusive los trabajadores en relación de dependencia pueden hacerlo, siempre que no les retengan Ganancias o si se les aplicó la percepción bajo el código 219.

Este mecanismo busca compensar un adelanto impositivo que se ha transformado en un gasto adicional para muchos usuarios de tarjeta, permitiéndoles recuperar esos costos a través de un procedimiento digital ante ARCA.