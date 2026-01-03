Milei aplaude anuncio de Trump sobre captura de Maduro: ‘La libertad avanza’

El presidente argentino, Javier Milei, marcó un hito este sábado al expresar su satisfacción por la captura de Nicolás Maduro, líder venezolano, un anuncio realizado por el presidente estadounidense, Donald Trump. Esta noticia resuena como una esperanza renovada para quienes sufrieron bajo el régimen de Maduro.

Un avance significativo para la libertad

Durante una entrevista telefónica, Milei destacó la importancia de este acontecimiento, asegurando que la caída de Maduro es «una excelente noticia para el mundo libre», especialmente para los millones de venezolanos que se vieron obligados a abandonar su país debido a la violencia y la represión.

Repercusiones para toda la región

El mandatario argentino subrayó que esta situación no solo beneficia a Venezuela, sino que tiene un efecto positivo en toda América Latina, donde el modelo autoritario de Maduro ha dejado consecuencias negativas en varias naciones. «Esta franquicia se extendió por toda la región y ha contaminado el continente», afirmó.

Apoyo incondicional a Estados Unidos

Milei expresó su total respaldo a la acción del Gobierno estadounidense, indicando que “no había forma de que los venezolanos escapar de este equilibrio siniestro”. En este marco, manifestó su deseo de que Edmundo González Urrutia, candidato opositor que ganó las elecciones fraudulentas de 2024, asuma la presidencia en Venezuela.

Detalles del ataque militar

Trump señaló que Estados Unidos llevó a cabo «un ataque a gran escala contra Venezuela» que resultó en la captura de Maduro y su esposa. Este anuncio se produjo pocas horas después de reportes de explosiones y presencia militar en cielos venezolanos.

Reacción de la Cancillería Argentina

La Cancillería argentina emitió un comunicado en el que elogia las acciones del Gobierno estadounidense en relación a Venezuela y reafirma la designación de Maduro como «líder del Cartel de los Soles», considerado como organización terrorista. El Gobierno argentino expresó su confianza en que las autoridades elegidas por el pueblo venezolano puedan finalmente ejercer su mandato.

Compromiso con los derechos humanos

El comunicado también abordó la situación del argentino Nahuel Gallo, quien se encuentra detenido arbitrariamente en Venezuela, destacando que el régimen debe asumir responsabilidades por su integridad personal.