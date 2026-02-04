Guía Completa: Requisitos y Permisos para Circular con Patente Extranjera

Al planear tus escapadas de verano o fines de semana largos, es esencial entender cómo manejar legalmente un vehículo con patente extranjera. A continuación, te ofrecemos una guía sobre los requisitos y regulaciones que debes tener en cuenta.

Durante las temporadas vacacionales, es común ver autos con patentes extranjeras recorriendo rutas y playas en Argentina. Sin embargo, para que esta práctica sea legal, hay ciertos pasos que debes seguir, los cuales pueden variar según el país, pero generalmente incluyen normas sobre Aduana, tiempos de permanencia y seguros obligatorios.

¿Qué documentación necesitas?

Si eres argentino y planeas conducir un auto en el exterior, tu Licencia Nacional de Conducir será aceptada en la mayoría de los países. Este documento, que desde marzo incluye un código de nomenclatura internacional, facilita tu ingreso como conductor.

Aceptación y requisitos de la licencia

La aceptación de tu licencia dependerá de que sea de cobertura nacional y no municipal, lo cual es un requisito que nuestra licencia cumple desde hace años. Sin embargo, algunos países pueden requerir un permiso internacional para conducir, así que es recomendable informarse previamente.

Importación temporaria: el proceso necesario

Al ingresar a otro país en un vehículo con patente extranjera, este se considera un bien que debe ser registrado. En el bloque del Mercosur, se utiliza un régimen de importación temporaria, que permite circular legalmente por un tiempo limitado. Para obtenerlo, necesitarás presentar la documentación del vehículo y del conductor.

Tiempos máximos de permanencia

Las Aduanas establecen períodos máximos que varían entre 90 y 180 días, dependiendo del país y de la situación migratoria del conductor. Es importante no exceder estos plazos, ya que podría traducirse en multas o incluso la retención del vehículo.

Seguros obligatorios para circular

Es imprescindible contar con un seguro válido en el país donde vas a conducir. En el ámbito del Mercosur, este requisito se satisface con la Carta Verde. Para otros destinos, se puede requerir la Carta Azul o documentos equivalentes. Este seguro es vital, ya que respalda la responsabilidad civil en caso de accidentes. Sin él, tu vehículo podría ser inhabilitado para circular.