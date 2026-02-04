Guillermo Poch advierte: “Una reducción en Ganancias significa menos fondos para las provincias”

La reforma laboral que promueve el Gobierno argentino se prepara para su discusión en el Congreso. Un elemento clave en este debate es la modificación del impuesto a las Ganancias, un tema que genera tensiones significativas entre la administración nacional y los gobernadores de las provincias.

El especializado tributarista Guillermo Poch explicó en Canal E que la controversia no reside únicamente en el aspecto laboral de la reforma, sino en cómo la nueva estructura fiscal afectaría los recursos de las provincias. “La reforma requiere una reevaluación del impuesto a las Ganancias”, afirmó Poch, quien subrayó que la intención del gobierno es “aliviar la carga tributaria sobre personas y empresas”. Sin embargo, advirtió sobre las consecuencias para la recaudación provincial debido a que este impuesto es coparticipable.

Las Implicaciones de la Modificación del Impuesto a las Ganancias

Poch fue claro respecto al origen del conflicto: “Reducir el impuesto a las Ganancias implica menor recaudación para las provincias”. Los gobernadores han expresado una postura unificada en este sentido, solicitando que se avance en el plano laboral, pero protegiendo los fondos coparticipables.

Las finanzas provinciales ya enfrentan desafíos significativos. “En numerosas provincias, el impuesto sobre Ingresos Brutos no alcanza para cubrir los gastos”, indicó Poch. Una reducción en la recaudación de Ganancias podría llevar a ajustes fiscales necesarios a nivel local.

A pesar de estas preocupaciones, desde el punto de vista del ciudadano y las empresas, la medida podría ser beneficiosa. “Una menor carga tributaria representa una buena noticia para el contribuyente, favoreciendo la rentabilidad y permitiendo reinversión en otras áreas económicas”, agregó.

Autonomía Provincial y Propuestas de Reforma Fiscal

Al referirse a la posibilidad de incrementar la competencia fiscal entre provincias, Poch mencionó el antiguo debate sobre el “super IVA”. “Este esquema proponía que la Nación cobrara un 9% mientras que cada provincia definiría su parte del IVA”, explicó, advirtiendo sobre las dificultades estructurales que harían inviable dicho sistema.

“Habría provincias que con un 2% conseguirían la misma recaudación, mientras que otras necesitarían elevar el IVA a un 70%”, puntualizó. Para que cualquier reforma de este tipo se lleve a cabo, es imprescindible modificar la Ley de Coparticipación Federal, un proceso que Poch considera complejo.

“Desde hace tres décadas, la Constitución demanda una reforma en la coparticipación y aún no se ha logrado”, resaltó. “No creo que este año sea el momento adecuado para esperar un acuerdo entre todas las provincias”, concluyó.

Finalmente, Poch enfatizó el efecto positivo que una rebaja en el impuesto a las Ganancias podría tener sobre el sector productivo: “Reducir la carga tributaria potencialmente beneficia al consumidor con precios más bajos o mejora la rentabilidad de las empresas, o incluso ambas cosas.”