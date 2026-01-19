Guía de Precios: Esenciales de Playa en Costa, Brasil y Punta del Este

Descubre qué llevar en tu maleta y los precios de los productos más populares en los principales destinos turísticos argentinos y uruguayos. ¡Una comparativa que no te querrás perder!

Cuando se trata de vacaciones, cada quien tiene su propio estilo. Sin embargo, hay elementos que resultan esenciales en cualquier escapada a la playa. Ya sea por costumbre, comodidad o salud, ciertos productos no pueden faltar en tu maleta y son parte de la experiencia veraniega.

Comparativa de Precios en Destinos Clave

Según un análisis reciente, se compararon precios de diez productos esenciales en locaciones como Mar del Plata, Pinamar, Punta del Este y Florianópolis. Los resultados revelan diferencias notables que pueden afectar tu presupuesto vacacional.

Punta del Este: ¿El Más Caro?

Como era de esperar, Punta del Este lidera la lista con precios elevados en la mayoría de los productos. De los diez analizados, ocho se ubicaron en el extremo superior de la escala de precios, mostrando notables diferencias con otros destinos.

Juguetes Playeros y Gusto Dulce

Por ejemplo, un clásico de la playa: las paletas plásticas. En Punta del Este, un juego cuesta $31.000, mientras que en Mar del Plata se vende por $9.500, en Pinamar a $8.000, y en Florianópolis a $7.000.

En cuanto a los churros, un dulce popular, la docena en Punta del Este asciende a $46.000, tres veces más que en Mar del Plata, donde vale $10.000. En Pinamar se consiguen a $14.000 y en Florianópolis a $21.200.

Comidas Clásicas Playeras

Un ícono de la gastronomía playera, el choclo, resulta más económico en Punta del Este a $4.000, mientras que en Mar del Plata y Pinamar su precio ronda los $5.000. En Florianópolis, se ofrece a $3.400.

Con respecto a las rabas, otro plato muy solicitado, Punta del Este presenta una porción a $27.000, mientras que el precios más bajo se encuentra en Mar del Plata, donde cuesta $18.000.

Variedad de Precios en Bebidas

Las diferencias de precios también son evidentes entre las bebidas: la gaseosa cola de 500 ml. tiene un costo de $2.240 en Florianópolis, $3.000 en Mar del Plata, $4.000 en Pinamar y alcanza $7.200 en Punta del Este.

Respecto a la cerveza rubia, la lata cuesta $2.000 en Mar del Plata, $4.500 en Brasil, $6.000 en Pinamar y $11.500 en Uruguay.

Si necesitas agua caliente para el mate, Mar del Plata tiene la tarifa más económica a $1.000, en comparación con $2.000 en Pinamar y $4.000 en Punta.