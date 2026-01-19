Verano 2026: Turistas más prudentes y flexibles, según CAME

Con un inicio diverso, el verano 2026 trae consigo un renovado impulso en el turismo interno, donde la naturaleza, los eventos y la cultura son protagonistas. Según datos recientes de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, la ocupación hotelera muestra signos de dinamismo, aunque el perfil del turista ha cambiado notablemente.

Puntos Clave del Verano 2026

Los datos de la primera quincena de enero revelan que la ocupación no depende tanto de reservas anticipadas, sino de picos de demanda vinculados a eventos y festivales. La combinación de clima favorable y propuestas atractivas despierta rápidamente el interés de los viajeros.

Ocupación en Destinos Destacados

En lugares reconocidos por su belleza natural, como Puerto Iguazú, la ocupación superó el 82%, mientras que Ushuaia alcanzó el 88%. En la Patagonia, destinos como Villa La Angostura y San Martín de los Andes también reportaron cifras cercanas al 90%.

Crecimiento en Turismo Regional

A pesar de un comienzo más lento en algunas localidades, como Mar del Plata con un 60% de ocupación, otros destinos como Puerto Madryn y Corrientes muestran un repunte en la demanda gracias a eventos locales.

Turistas Más Prudentes y Flexibles

El comportamiento del turista ha evolucionado. Las decisiones de viaje se toman con menor antelación, priorizando la flexibilidad y los mejores precios. Muchos optan por escapadas cortas, con estadías de 1 a 2 noches predominando en destinos de paso.

Impacto en el Gasto Turístico

El gasto promedio diario se encuentra entre $95.000 y $100.000 por persona en gran parte del país, con cifras aún más altas en destinos muy visitados como Ushuaia, donde el gasto puede llegar a $370.000.

Eventos: La Clave del Atractivo Estival

La temporada estival de 2026 se centra en eventos culturales y deportivos que actúan como motores de atracción. Festivales y ferias, desde los carnavales en Entre Ríos hasta competencias en Chascomús, son fundamentales para captar a los viajeros.

Naturaleza y Experiencias

Más allá de eventos, la naturaleza continúa siendo un imán para los turistas. Los Parques Nacionales y las playas son esenciales para el flujo turístico, ofreciendo actividades únicas que enriquecen la experiencia del viajero.