Revelan los argumentos de la defensa en su reciente escrito

El abogado del famoso cantante español Julio Iglesias ha solicitado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que archive las investigaciones relacionadas con las acusaciones de acoso y agresión sexual que pesan sobre él desde 2021, en las que se involucra a dos exempleadas en República Dominicana y Bahamas.

Argumentos de la defensa frente a las acusaciones

En un extenso documento de 15 páginas, el letrado José Antonio Choclán sostiene que la justicia española carece de jurisdicción para abordar este asunto. Argumenta que los hechos ocurrieron en el extranjero y que las denunciantes no son españolas ni menores de edad, lo que debería llevar a que el proceso se tramite en República Dominicana, donde supuestamente sucedieron los eventos.

Cuestionamiento sobre la elección del país para la denuncia

Choclán indica que las denunciantes han optado por hacer la denuncia en España, ya que consideran que les favorecerá más en términos mediáticos. Critica que la organización Women’s Link, que representa a las acusadoras, ha reconocido que eligieron España para asegurar una investigación más eficaz.

Defensa del honor y reputación

El abogado no solo demanda el archivo del caso por falta de jurisdicción, sino que también solicita ser parte activa en la investigación para poder acceder a los detalles de la denuncia y así proteger la honra de su cliente. «Es fundamental que se pueda demostrar la falsedad de las acusaciones que enfrenta», señala Choclán.

La repercusión mediática y su impacto

Choclán expresa su preocupación porque Julio Iglesias ha tomado conocimiento de la situación únicamente a través de informes periodísticos, lo que ha contribuido a un grave daño a su reputación. Esta polémica ha sido reportada en diversos medios de comunicación, incluyendo eDiario.es y Univisión, aumentando el escrutinio público.

La defensa y la denuncia pública

A pesar de las serias acusaciones, Iglesias ha negado cualquier acto de abuso, afirmando en su cuenta de Instagram que nunca ha coaccionado o menospreciado a ninguna mujer. El abogado asegura que las denuncias de las exempleadas del hogar y la fisioterapeuta incluyen diversas evidencias que necesitan ser examinadas de manera justa.

¿Qué sigue en el caso?

El futuro de esta investigación sigue incierto mientras la defensa presiona para que la Fiscalía actúe de inmediato y archive el caso. La comunidad está atenta a cómo se desarrollarán los acontecimientos en este tema que ha captado la atención tanto en España como a nivel internacional.