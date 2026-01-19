Pedro Sánchez: ‘Habrá máxima colaboración y conoceremos la verdad’

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, se encuentra en la zona del descarrilamiento para coordinar las actividades de rescate y honrar a las víctimas.

La localidad de Adamuz se enfrenta a un doloroso capítulo tras el descarrilamiento de dos trenes que ha dejado hasta el momento 39 muertos y numerosos heridos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha estado en el epicentro del desastre, reafirmando el compromiso estatal en la respuesta a esta tragedia.

La respuesta inmediata del Gobierno

Desde el instante en que ocurrió el descarrilamiento, la administración estatal, junto con las autoridades locales, ha trabajado de manera conjunta para ofrecer ayuda a las víctimas. «El Estado ha actuado de forma unida y coordinada», destacó Sánchez en su visita, anunciando tres días de luto oficial.

Compromiso con la verdad y la transparencia

El presidente aseguró que se investigarán a fondo las causas del accidente. «Vamos a dar con la verdad y comunicarla con absoluta claridad», subrayó durante su discurso en la zona de la tragedia, acompañado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y otros funcionarios de alto rango.

Solidaridad ciudadana en tiempos de crisis

El presidente andaluz calificó el suceso como una «catástrofe de dimensiones desconocidas». La comunidad ha mostrado una impresionante solidaridad, aportando ropa, alimentos y transporte para ayudar a los afectados.

Un llamado a la unidad y a la colaboración

Moreno enfatizó la importancia de la cooperación entre instituciones durante situaciones críticas. «Se necesitan medios y lealtad para abordar una tragedia como esta», afirmó, indicando que actualmente hay 48 personas hospitalizadas, aunque se prevé que esta cifra crezca.

Causas del accidente bajo la lupa

Los primeros informes indican que a las 19:45 del domingo, un tren de la compañía Iryo invadió la vía en la que circulaba otro tren de Renfe, lo cual provocó el descarrilamiento. A las 21:15, el ministro de Transportes, Óscar Puente, se comunicaba desde el puente de mando de Adif para coordinar la respuesta a la emergencia.

Apoyo militar y recursos adicionales

El Ministerio de Defensa ha enviado efectivos de la Unidad Militar de Emergencias desde Sevilla para ayudar en las labores de rescate, aportando material médico y equipos eléctricos. Asimismo, otras comunidades, como Madrid, han ofrecido apoyo logístico a la Junta de Andalucía.

Colaboración de Iryo en la investigación

Carlos Bertomeu, presidente de Iryo, ha manifestado la disposición de su empresa a colaborar plenamente en la investigación del accidente. «Este episodio debe ser esclarecido para que no vuelva a repetirse», afirmó, destacando la tecnología avanzada de sus trenes.

Detalles sobre el accidente

Bertomeu reafirmó que no se trata de un problema mecánico, dado que el accidente ocurrió en línea recta y a velocidad moderada. La compañía está comprometida a trabajar con las autoridades para que se determine la causa del desafortunado evento.