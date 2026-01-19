La nueva heredera del ‘Retrato de una Dama’ exige su restitución tras confirmar la autoría

La Justicia Argentina Define el Destino del “Retrato de una Dama” y Abre el Debate sobre Restitución de Arte Robado

Un nuevo fallo judicial reafirma que esta emblemática obra pertenece a Giacomo Antonio Melchiorre Ceruti, avivando la lucha por su devolución a la heredera de un galerista víctima del nazismo.

La reciente decisión de la Justicia argentina en el caso del “Retrato de una Dama” ha causado revuelo. El tribunal confirmó que la obra es del maestro italiano Giacomo Antonio Melchiorre Ceruti, conocido como Il Pitocchetto, y no del retratista Giuseppe Ghislandi, como se había sostenido anteriormente. Este fallo abre la puerta a un reclamo formal de restitución por parte de la heredera del ex dueño, vinculado a uno de los capítulos más oscuros del expolio artístico durante la Segunda Guerra Mundial.

Marei von Saher: La Nuevas Reclamante

Marei von Saher, nuera del galerista francés Jacques Goudstikker, es quien impulsa esta reclamación. Tras la invasión nazi a los Países Bajos en 1940, la colección de Goudstikker fue saqueada y ahora ella busca la devolución de esta obra, que forma parte de su patrimonio familiar, tras años de litigio y procesos en tribunales de distintos países.

Un Hallazgo Sorprendente en Mar del Plata

El “Retrato de una Dama” fue descubierto en una casa de Mar del Plata, donde pasó décadas sin un registro claro de su procedencia. Las investigaciones revelaron que la propiedad perteneció a un ex funcionario del régimen nazi que se estableció en Argentina después de la guerra, algo común en la región en la época posbélica.

Confirmación de Autoría y Valoración Económica

La confirmación de la autoría fue realizada por expertos de la Academia Nacional de Bellas Artes, quienes llevaron a cabo análisis técnicos y estilísticos exhaustivos. La obra ha adquirido un nuevo valor histórico y financiero, estimándose en más de 250.000 euros, y este monto podría aumentar dada su interesante procedencia y el contexto que la rodea.

Un Patrimonio Marcado por la Historia

El trasfondo de la obra está íntimamente ligado al robo sistemático de bienes culturales durante el nazismo. Jacques Goudstikker perdió más de mil obras al huir de Ámsterdam, muchas de las cuales siguen desaparecidas en la actualidad. Marei von Saher ha sido una incansable defensora en la lucha por la restitución de su legado familiar ante tribunales internacionales.

La Investigación en Curso y las Implicaciones Legales

En Argentina, la causa es investigada por el Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal de Mar del Plata, que ha extendido el plazo de investigación hasta marzo del próximo año. Se busca trazar con exactitud el trayecto de la obra desde Europa hasta su llegada a tierras argentinas.

Recientemente, el fiscal federal Carlos Martínez imputó a la actual poseedora del cuadro por encubrimiento agravado, relacionando el delito con el contexto de lesa humanidad. Este caso plantea cuestiones cruciales sobre el papel de Argentina en la identificación y restitución de obras de arte robadas, además de reavivar el debate sobre la memoria histórica y la cooperación internacional en patrimonios culturales.

El Futuro del “Retrato de una Dama”

Mientras la investigación continúa, el “Retrato de una Dama” permanece bajo custodia judicial. La resolución de los tribunales argentinos determinará si se procede a su restitución a la heredera de Goudstikker, sumando un apasionante capítulo a la historia del arte perdido y la recuperación de obras robadas en una de las épocas más oscuras del siglo XX.