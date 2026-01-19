Explora el Foro de Davos: el evento al que asistirá Javier Milei

Del 19 al 23 de enero de 2026, Davos se convierte en el epicentro de la discusión global, donde el presidente argentino, Javier Milei, busca posicionarse como una voz clave en el ámbito internacional.

Un Espacio de Conexión Global

La 56ª Reunión Anual del Foro Económico Mundial reúne a más de 3,000 líderes de diversos sectores para abordar desafíos globales. Con la esperanza de fomentar la cooperación público-privada, el foro de este año se centra en el tema «El espíritu del diálogo».

Los Objetivos del Foro de Davos

Desde su fundación en 1971, este evento ha evolucionado para convertirse en un punto de encuentro crítico, donde se busca generar ideas y encontrar soluciones a problemas interconectados. El objetivo principal es establecer un espacio para el diálogo y la confianza, promoviendo iniciativas que conduzcan al progreso.

Una Historia de Impacto Global

Originalmente fundado como el Foro Europeo de Gestión, su enfoque se amplió a temas económicos y sociales tras eventos globales significativos. Desde entonces, Davos ha evolucionado hacia una plataforma internacional reconocida en el ámbito político y económico.

Expectativas Para el Encuentro 2026

Este año, se anticipa una exploración profunda sobre modelos de colaboración y nuevas oportunidades de crecimiento. Los debates incluirán la gestión de riesgos geopolíticos y la innovación tecnológica, con énfasis en la necesidad de soluciones prácticas y sostenibles.

Asistentes de Alto Nivel

El evento contará con la participación de altos funcionarios, jefes de Estado, y lideres de empresas del G7, G20 y BRICS, así como representantes de la sociedad civil y expertos en diversas áreas, asegurando una conversación enriquecedora y diversa.

Un Lugar para el Cambio y la Innovación

Davos 2026 no solo es un foro para el intercambio de ideas, sino también un catalizador para impulsar cambios significativos. La conversación se buscará ampliar más allá de las fronteras suizas, fomentando el acceso a nuevas oportunidades y la resiliencia frente a desafíos globales.