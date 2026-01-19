Solicitan nueva intervención del Poder Judicial en Santa Cruz

La reciente crisis en el Poder Judicial de Santa Cruz reaviva la solicitud de intervención al sistema judicial provincial, un tema pendiente desde el año pasado. La discusión sobre salarios desmedidos aviva las tensiones entre distintas facciones políticas.

En medio de una creciente incertidumbre, el máximo tribunal de Santa Cruz ha reactivado un pedido de intervención al Poder Judicial, planteado por el diputado oficialista José Luis Garrido. Esta solicitud se remonta a octubre de 2022, cuando cuatro vocales del Tribunal Superior de Justicia, vinculados al kirchnerismo, desacataron reformas legales recientes y fueron responsables de una serie de maniobras administrativas controversiales.

Aumento Salarial del 42%: Una Decisión Controversial

La reciente decisión del Tribunal Superior de Justicia, que impulsa un aumento del 42% en los salarios del Poder Judicial, ha generado un fuerte revuelo. Este incremento, acumulativo hasta octubre, podría elevar los sueldos de algunos vocales hasta los 24 millones de pesos, un tema delicado en un contexto de crisis económica.

Denuncias y Resistencia

Garrido, quien representa a Somos Energía para Renovar Santa Cruz (SER), ha manifestado su preocupación sobre la falta de avances en denuncias de corrupción en la provincia. “En Santa Cruz no hay ningún condenado por corrupción a pesar de las constantes denuncias”, afirmó en diálogo con medios locales, criticando la inacción de la justicia.

Controversia en el Tribunal de Cuentas

El legislador sostuvo que la falta de progreso en estas denuncias se debe al control ejercido por el kirchnerismo sobre el Tribunal de Cuentas, el cual es esencial para impulsar procesos judiciales. Esta situación ha complicado aún más la administración de justicia en Santa Cruz.

Detalles de la Propuesta de Intervención

El proyecto de Garrido para eliminar la crisis judicial tiene como objetivo asegurar la independencia del Poder Judicial. Establece que el gobierno nacional designe a un interventor que tendrá autoridad para tomar decisiones sobre la administración judicial, lo que incluye la remoción de magistrados y la regulación de nuevas designaciones.

Enfrentamientos Internos en el Poder Judicial

Reneé Fernández, jueza reconocida por sus vínculos con el kirchnerismo, respaldó el aumento últimamente en medio de protestas internas. El presidente del Tribunal, Daniel Mariani, resaltó que esta medida se adoptó sin contar con el consenso necesario del cuerpo colegiado y la calificó de “inexistente”.

Controversias sobre la Legalidad de las Decisiones

La facción kirchnerista argumenta que las reformas judiciales recientes son inconstitucionales, un tema que ya ha sido apelado pero que se encuentra estancado debido a la feria judicial. Indicaron que la nueva pauta salarial se basa en los aumentos sugeridos por la Corte Suprema de Justicia, tratando de argumentar que la medida sigue procedimientos constitucionales establecidos.

En este clima de tensiones crecientes y decisiones cuestionables, el futuro del Poder Judicial en Santa Cruz continúa siendo incierto, dejando a la comunidad expectante ante un cambio que podría impactar la administración de justicia en la provincia.