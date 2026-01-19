Villa Carlos Paz: Destino Turístico Líder en Córdoba en la Primera Quincena de Enero

La estación estival comenzó con buena energía en Villa Carlos Paz, que se posicionó como el destino turístico más popular de Córdoba durante la primera quincena de enero.

Villa Carlos Paz se destacó por su alto nivel de ocupación turística, convirtiéndose en el lugar más visitado de la provincia de Córdoba en este arranque de verano. Según datos oficiales, durante los primeros quince días del mes, la ciudad mantuvo una notable afluencia de turistas, y se espera que la tendencia continúe en los días siguientes.

Un Aflujo de Visitantes Impulsado por la Temporada Teatral

Uno de los factores clave en el incremento del turismo ha sido la temporada teatral, que cuenta con más de 80 obras en cartel. Esto ha posicionado a Villa Carlos Paz como un importante centro artístico del país durante esta época del año.

Teatro en Carlos Paz

Una Experiencia Plena para los Visitantes

Los especialistas del sector han resaltado que el buen desempeño turístico de enero se debe a la combinación de una infraestructura sólida, servicios de alta calidad y una variada oferta de actividades recreativas. Además, los datos del Centro Inteligente de Datos Turísticos revelan una alta satisfacción entre los visitantes, con un perfil predominantemente familiar que muestra una buena recepción de las tarifas y una creciente lealtad hacia el destino.

Actividades al Aire Libre para Todos

Este verano, la ciudad ha puestas en marcha el programa Aventura VCP, una iniciativa gratuita que ofrece diversas actividades deportivas y recreativas en la naturaleza, incluyendo trekking, senderismo, canotaje y ciclismo. Cada semana, se organizan encuentros de lunes a sábado en distintos puntos de la ciudad, dirigidos a niños, jóvenes y adultos, en locaciones como la Costa del Lago, Sol y Río, Costa Azul, y el balneario El Fantasio.

Agenda Cultural con Espectáculos Gratuitos

Simultáneamente, el ciclo CulturArte 2026 sigue su curso, ofreciendo presentaciones diarias de danza, música, teatro y circo en diversos espacios públicos, todas con entrada libre. Durante el fin de semana, se llevaron a cabo eventos en el Puente Centenario y, pronto, comenzará el ciclo “Cine en tu Barrio” en diferentes centros comunitarios. La agenda semanal está disponible en las redes oficiales de Cultura.