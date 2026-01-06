Guía de puntos de carga para tu tarjeta SUBE en destinos turísticos de Argentina

Descubre Cómo Moverte por Argentina con la Tarjeta SUBE: Carga Fácil y Rápida en Destinos Clave

Explorar Argentina es más fácil gracias a la tarjeta SUBE, que facilita el uso del transporte público en diversas ciudades. Aquí te contamos dónde y cómo cargarla para que tu viaje sea inolvidable.

Opciones para Cargar tu Tarjeta SUBE en Puntos Turísticos

1. Córdoba: Recarga en Todos Lados

En Córdoba, cargar tu tarjeta SUBE es sencillo. Puedes hacerlo en los CPC (Centros de Participación Comunal), el Palacio 6 de Julio y en las terminales de ómnibus a través de Pago Fácil y Rapipago. También tienes la opción de cargarla desde la App SUBE, homebanking o en cajeros automáticos.

Si no cuentas con la tarjeta, puedes adquirirla en la Sede Central de la Municipalidad, Pago Fácil y otros puntos habilitados. Recuerda que necesitarás tu DNI para registrarte en el sistema.

2. Bariloche: Acceso Rápido a la SUBE

En Bariloche, dirígete a la Oficina del Centro Cívico de lunes a viernes, de 8 a 15 hs, para obtener la tarjeta SUBE. Además, puedes cargar saldo en varios lugares clave, como:

Centro Cívico (Libertad e Independencia)

Terminal de Ómnibus (Av. 12 de Octubre 2400)

Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria

Minimercado El Dicho (Soldado Olavarría 354, B° Malvinas)

Kiosko Popurrí (645 Viviendas)

3. Mendoza: Diversas Opciones para Cargar

Los usuarios de Mendoza pueden recargar la SUBE en ubicaciones como:

CEC: calle Buenos Aires

Ventanilla Única: Casa de Gobierno

UNCuyo: Rectorado y Comedor Universitario

Comisarías de diferentes barrios

Cómo Cargar tu Tarjeta SUBE desde el Celular

Cargar tu tarjeta SUBE desde tu smartphone es muy sencillo. Asegúrate de que tu celular cuente con tecnología NFC, sigue estos pasos: