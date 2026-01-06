BCRA reanuda compra de dólares tras 9 meses y agrega u$s21 millones a reservas

El 5 de enero marca un hito en la política cambiaria argentina, con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) reactivando sus compras de divisas después de casi nueve meses, en un nuevo contexto regulatorio. Este movimiento busca fortalecer las reservas nacionales y estabilizar el mercado cambiario.

En una operación que sorprendió a muchos, el BCRA realizó su primera compra de divisas en el Mercado Libre de Cambios desde abril del año pasado, adquiriendo 21 millones de dólares. Esta acción se enmarca dentro de la nueva «fase 4» del programa monetario, diseñado para apoyar la acumulación de reservas. Gracias a esta intervención, las reservas internacionales alcanzaron 43.400 millones de dólares.

Reactivación del Mercado Cambiario

La transacción del BCRA muchas veces se hacía esperar, ya que la última compra se había concretado el 1 de abril de 2025, cuando se sumaron 53 millones de dólares. Sin embargo, desde entonces, el organismo no había podido realizar compras directas, lo que refleja la complejidad del actual contexto económico.

Nuevas Normas de Intervención

Desde la implementación del nuevo régimen, encabezado por Santiago Bausili, el BCRA tiene restricciones en sus compras, pudiendo adquirir solo hasta el 5% del volumen diario operado en el mercado cambiario. Esto marca un cambio significativo en comparación con el régimen anterior, que permitía compras solo cuando el tipo de cambio tocaba el límite inferior de la banda.

Detalles del Nuevo Programa Monetario

A mediados de diciembre, el BCRA anunció la «fase 4» de su plan monetario, enfocándose en la acumulación de reservas mediante un programa estructurado y efectivo. De acuerdo con lo informado, el objetivo es elevar la base monetaria del 4,2% al 4,8% del PIB para diciembre del próximo año, lo que potenciaría la posibilidad de comprar hasta 10.000 millones de dólares, dependiendo de los flujos de la balanza de pagos.

Contexto del Mercado Cambiario

Desde inicios de enero, se han ajustado las bandas cambiarias basándose en datos recientes del INDEC, poniendo en marcha un nuevo mecanismo de compra de divisas para fortalecer la posición del BCRA. Este movimiento coincide con informaciones de que el Tesoro Nacional está vendiendo dólares para mantener la cotización del tipo de cambio lejos del límite superior, que actualmente es de 1.532,69 pesos por dólar.

Proyecciones y Comentarios del Mercado

Analistas del sector financiero, como Christian Buteler, han comentado que el Ministerio de Economía sigue implementando ventas de activos, a pesar de enfrentar obligaciones por 4.200 millones de dólares que deben cubrirse en el corto plazo, lo que añade un nivel adicional de complejidad a la situación financiera.