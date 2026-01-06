Entre Sangre y Tiempo

La ex ministra de Seguridad y actual líder del bloque libertario en el Senado argentino, Patricia Bullrich, expresó su respaldo a la reciente intervención de Estados Unidos en Venezuela, destacando la necesidad de un proceso de cambio político que podría tomar tiempo.

Un llamado a la intervención internacional

Bullrich, en una reciente entrevista, recalcó que la intervención de EE. UU. no debe ser vista como una «incursión militar», sino más bien como una acción de justicia para arrestar al presidente Nicolás Maduro. «Estamos hablando de un régimen que ha despojado a Venezuela de su economía y ha generado una dictadura amenazante», afirmó.

La perspectiva de Perón sobre el cambio político

Al mencionar a Juan Domingo Perón, Bullrich citó: «Entre la sangre y el tiempo, prefiero el tiempo». Este pensamiento, originado en un contexto de exilio y agitación política, llevó a la ex ministra a argumentar que la administración de Donald Trump está eligiendo un camino más gradual hacia el cambio en Venezuela.

Comparaciones con otras intervenciones

En comparación con eventos pasados, Bullrich se refirió a la detención de los dirigentes de la FIFA en Suiza como un caso similar, donde la justicia se aplica a nivel internacional. «No se trata de un uso militar, sino de un esfuerzo policial para llevar a la justicia a un fugitivo», explicó.

Críticas al papel de las Naciones Unidas

Bullrich aprovechó la oportunidad para criticar la inacción de las Naciones Unidas, sugiriendo que su enfoque «tradicionalmente correcto» les ha impedido intervenir en situaciones críticas, a menudo dejando que regímenes autoritarios actúen sin consecuencias. «Las Naciones Unidas no han actuado adecuadamente y se limitan a actuar cuando es demasiado tarde», comentó.

Argentina y el contraste en intervenciones

Finalmente, la ex ministra trazó un paralelo entre la situación de Venezuela y el caso argentino, señalando que el país nunca ha podido buscar justicia por los atentados a la AMIA y la embajada de Israel. «Argentina ha carecido de la capacidad para actuar en estos casos, lo que resalta la complejidad de la intervención internacional», concluyó.