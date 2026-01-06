Guía Rápida de Descuentos y Reembolsos con QR y Tarjeta

Mercado Pago ha lanzado una actualización emocionante que te permitirá ahorrar en tus compras diarias, desde supermercados hasta entretenimiento. Descubre cómo beneficiarte de reintegros y promociones imperdibles este verano.

Enero inicia con la presión típica del presupuesto familiar, pero también trae consigo una nueva serie de beneficios que las principales billeteras virtuales están ofreciendo para facilitar el ahorro.

En este contexto, Mercado Pago presentó su renovada oferta de beneficios para 2026, destacando reintegros instantáneos al usar el código QR y financiamiento de hasta 18 cuotas sin interés.

La iniciativa está diseñada para cubrir gastos esenciales del verano, desde la compra en supermercados hasta los costos de combustible y mantenimiento del automóvil.

Reintegros en Supermercados: Ahorra un 25%

Para el gasto cotidiano, Mercado Pago destaca descuentos de hasta 25% en las principales cadenas de supermercados, como Coto, Carrefour, Día, Disco y Jumbo.

Un aspecto ventajoso para los usuarios es que en la mayoría de estos comercios, el beneficio se acredita al instante.

Además, existe un enfoque especial para aquellos sectores en situación de vulnerabilidad, donde los beneficiarios de prestaciones sociales reciben un 15% de descuento adicional en Carrefour los fines de semana (con un límite de $20.000 al mes).

Descuentos en Combustible y Gastronomía: Tu Compañero Ideal en Rutas

Si planeas salir de viaje, aquí te presentamos los días clave para usar tu tarjeta de crédito física o la tarjeta prepaga de la app:

Lunes: 30% de descuento en Combustible (límite mensual de $6.000).

Viernes: 30% en McDonald’s y 10% en Naldo (con compras mínimas de $100.000).

Salidas: 25% de descuento en establecimientos como Lucciano’s, Atalaya y Dean & Dennys (tope semanal de $10.000).

Para quienes veranean en la costa, hay beneficios adicionales en lugares populares como el Parador Divisadero (20% OFF) y el restaurante ZUR (25% OFF).

Entretenimiento y Tecnología: Un Verano de Opciones

No te olvides del ocio: Mercado Pago ofrece promociones de 2×1 en Cinemark (disponibles los lunes y martes) y descuentos de hasta 80% en Didi en tu primer viaje al pagar con la app.

En tecnología, se destacan los descuentos del 15% en la tienda online de Samsung y Musimundo.

Opciones de Financiación: Tus Compras Más Accesibles

Un aspecto a resaltar este mes es la posibilidad de financiación en sectores que suelen tener un impacto fuerte en el bolsillo:

Hasta 18 cuotas: Movistar, Tuenti y Garmin.

12 cuotas sin interés: Benelli y Suzuki (hasta el 50% del valor de la moto) y Norauto para todos sus servicios.

6 cuotas sin interés: Mantenimiento oficial en concesionarios de Jeep, RAM, Fiat, Chevrolet, Citroën y Peugeot.

3 cuotas sin interés: Compras superiores a $30.000 con QR en cualquier comercio y en tiendas como Easy y Simplicity.

Cómo Activar Tus Beneficios

Para no perderte ninguna de estas oportunidades, sigue estos simples pasos dentro de la app:

Ingresa a la sección «Beneficios» en la pantalla principal y filtra por rubro y ubicación para descubrir los comercios adheridos cerca de ti.

Si utilizas tarjetas (prepaga o crédito), accede a la sección específica y selecciona «Descubrí los beneficios».

Mercado Pago indica que para conocer mejor las promociones asociadas a la tarjeta prepaga y de crédito, los usuarios deben navegar a su sección específica dentro de la app y hacer clic en «Descubrí los beneficios».