Niño lesionado por arco de fútbol sufre muerte cerebral

Un trágico suceso ha impactado a la comunidad de Junín de los Andes, donde la noticia del fallecimiento de un niño de solo 12 años ha dejado a todos consternados. El pequeño sufrió un grave accidente mientras disfrutaba de un día de actividades recreativas en su colegio.

Según informó el Ministerio de Salud, el menor fue diagnosticado con muerte encefálica después de haber sido internado en estado crítico en el hospital Dr. Ramón Carrillo. El accidente tuvo lugar en el Colegio Salesiano Ceferino Namuncurá durante la tarde del pasado lunes, mientras el niño participaba en actividades de campamento.

Detalles del accidente

El accidente ocurrió alrededor de las 17:00 horas cuando el niño, originario de la provincia de Buenos Aires, intentó colgarse del travesaño de uno de los arcos de fútbol. La estructura no resistió su peso y cayó sobre él, causándole lesiones críticas, especialmente en la región del tórax.

Asistencia médica y traslado de urgencia

Un médico que se encontraba en el lugar brindó asistencia inmediata y ayudó a identificar una contusión pulmonar y fracturas costales. Debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladado de urgencia en un auto particular al hospital local. Ante el preocupante estado del niño, se activó un código rojo para su rápida derivación al hospital de San Martín de los Andes, con el acompañamiento de la policía.

Intervención quirúrgica y estado crítico

Al arribar a la unidad de terapia intensiva del hospital especializado, los médicos encontraron una laceración de dos centímetros en el corazón, lo que requirió una cirugía inmediata para la colocación de un catéter cardíaco. Desde entonces, el niño ha permanecido en la unidad médica con un pronóstico reservado.

Reacción de la familia y búsqueda de atención especializada

Los padres, que viajaron desde Buenos Aires para estar junto a su hijo, han solicitado la evaluación para una posible derivación a un centro médico más avanzado en Neuquén, o incluso a Buenos Aires, para un tratamiento más especializado.

Este doloroso incidente ha dejado a la comunidad entera en un estado de shock, mientras todos esperan noticias sobre el estado del menor y se suman a las oraciones por su recuperación.