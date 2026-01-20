Guía Esencial para tu Currículum: Lo que Debes Incluir y Eliminar

En un entorno laboral altamente competitivo, redactar un currículum que capte la atención de los reclutadores es vital. Este artículo te guiará sobre qué incluir y qué omitir, garantizando que tu CV se destaque.

Claves para un Currículum Atractivo y Actualizado

Datos de Contacto: Esenciales y Clave en 2026

El inicio de tu currículum debe facilitar el contacto por parte del reclutador. Asegúrate de incluir solo los datos más importantes: tu nombre completo, un correo electrónico profesional y un número de teléfono móvil. Un email claro y con tu nombre causará una buena impresión, mientras que el número telefónico debería ser fácil de identificar, sin necesidad de especificar horarios.

La Importancia de LinkedIn

Hoy en día, agregar tu perfil de LinkedIn es casi obligatorio. Más del 90% de los reclutadores lo revisan antes de considerar a un candidato. Asegúrate de que tu perfil esté actualizado y alineado con la información de tu currículum.

Dirección: Qué Es Necesario y Qué No

Incluir tu dirección completa ya no es recomendable. En su lugar, menciona solo la ciudad y el país, especialmente si la posición es remota. Esto ayuda a evitar problemas de privacidad y no agrega información útil en las primeras etapas de selección.

DNI y Fecha de Nacimiento: ¿Incluir o No?

La tendencia actual es evitar datos como el DNI o la fecha de nacimiento. Estos elementos pueden crear sesgos y no son necesarios para un primer contacto. En lugar de eso, enfócate en tus habilidades y experiencias.

Formación Académica: Preséntala de Manera Clara

Asegúrate de listar tus títulos, la institución y el año de graduación. Si estás en curso, indícalo claramente. En perfiles más experimentados, esta sección puede ir después de la experiencia laboral.

Experiencia Laboral: Resalta lo Importante

Tu trayectoria es el corazón del currículum. Asegúrate de detallar logros y responsabilidades específicas, evitando listas genéricas. Organiza la información de forma cronológica inversa, destacando siempre tus aportes a cada puesto.

¿Es Necesario Incluir una Foto en el Currículum en 2026?

La respuesta es no. En muchos lugares, no se solicita foto, ya que puede influir en sesgos. Sin embargo, en sectores específicos, como la atención al cliente, puede ser aceptable, siempre que sea profesional y adecuada.

Hobbies e Intereses: Cuándo Son Relevantes

Los hobbies solo deben incluirse si aportan valor al puesto. Actividades destacadas, idiomas o proyectos creativos pueden sumar, mientras que intereses irrelevantes deben omitirse.

Datos Obsoletos en el Currículum Moderno

Evita incluir estado civil, número de hijos o nacionalidad, a menos que sean requisitos específicos. Estos datos pueden generar prejuicios y distraer a los reclutadores de tu capacidad profesional.

Extensión y Formato: Más con Menos

Limita tu currículum a una o dos páginas. Usa un diseño limpio y fácil de leer, con títulos claros y viñetas. Esto facilita la revisión rápida por parte de los reclutadores.

Personaliza Tu CV para Cada Oportunidad

Evita enviar el mismo currículum a todas las ofertas. Adapta tu información según la búsqueda específica, lo que aumentará tus posibilidades de éxito en el proceso de selección.

La Importancia de la Coherencia

Asegúrate de que todos los datos de tu currículum sean consistentes, tanto entre sí como con tu perfil profesional en línea. Discrepancias pueden generar desconfianza.

Idiomas y Habilidades Tecnológicas

Indica el nivel real de los idiomas y prioriza habilidades digitales actualizadas que sean relevantes para el puesto. Listas extensas de habilidades básicas ya no son atractivas.

Prioriza Tu Privacidad

Incluye solo información esencial y evita datos sensibles. Cuida tu privacidad durante la búsqueda laboral al no revelar información innecesaria en el primer contacto.

Recuerda, tu currículum no es una biografía completa, sino una herramienta estratégica diseñada para que consigas una entrevista y puedas mostrar tu potencial al instante.