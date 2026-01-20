Gabriel Campa: Argentina, líder mundial en criptoactivos

Las criptomonedas han encontrado un hogar en Argentina, convirtiéndose en una alternativa viable para aquellos que buscan mantener su patrimonio en medio de la crisis económica. Gabriel Campa, destacado experto financiero, revela cómo el país ha emergido como líder en la adopción de criptoactivos.

Argentina se posiciona como uno de los principales referentes mundiales en el uso de criptomonedas. Según Gabriel Campa, este auge no es casualidad: «La situación económica del país, sumada a las restricciones en el acceso al dólar, ha llevado a muchos argentinos a explorar las criptomonedas como una opción para invertir y realizar transacciones», explica en una entrevista con Canal E.

Campa destaca que este fenómeno ha servido de modelo para otras naciones de la región. «El argentino ha sido pionero en este ámbito, y otros países como Bolivia han comenzado a imitar nuestro enfoque», comenta, añadiendo que el uso de criptomonedas ha evolucionado más allá de la inversión, integrándose en el día a día como una solución práctica para pagos y ahorros en monedas estables.

Las Criptomonedas: Más que Dinero, una Tecnología Revolucionaria

El especialista subraya que la discusión actual no solo gira en torno a si las criptomonedas son dinero, sino también a su potencial como infraestructura tecnológica. «Debemos ver a los criptoactivos como una tecnología valiosa, mucho más eficiente y global», sostiene Campa, quien compara esta evolución con la adopción de tarjetas de crédito. «Este camino requiere tiempo y confianza, así como una regulación adecuada», agrega.

El avance en este ámbito también se refleja en el sector público, donde «ya se están permitiendo pagos de impuestos con criptoactivos, y existen planes para expandir estas facilidades», afirma, enfatizando que Argentina avanza de manera gradual hacia una integración más formal de estas herramientas en la economía.

Créditos y Nuevas Alternativas para las PYMES

El impacto de las criptomonedas es especialmente notable en el sector de las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Campa señala que la banca tradicional sigue siendo costosa y poco accesible para muchas de estas empresas. «El sistema financiero tradicional es caro, especialmente para las PYMES. Los criptoactivos ofrecen una solución para reducir costos y ofrecer productos más accesibles a nivel global», explica.

Uno de los avances más destacados son los préstamos garantizados con Bitcoin. «No es necesario conocer el historial crediticio; si el deudor no paga, puedo vender su Bitcoin en segundos», destaca, subrayando cómo esta modalidad minimiza riesgos y mejora el acceso al financiamiento. A pesar de ciertos temores, la creciente participación de entidades reguladas está generando mayor confianza en el uso de estas alternativas.

De cara al futuro, Campa se muestra optimista: «Argentina seguirá liderando el camino en la adopción de criptoactivos», asegura. La aparición constante de nuevos productos, como tarjetas de crédito respaldadas por Bitcoin, y la mantenida actividad en el uso de criptomonedas evidencian que este fenómeno está lejos de extinguirse. «Bitcoin fue creado para devolver el control al usuario, y eso es exactamente lo que estamos viviendo», concluye.