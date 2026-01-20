Descubre la fascinante historia de Momentos: la estancia de Julio Iglesias en General Madariaga

El Secreto de Julio Iglesias en la Pampa: La Estancia que Quedó en el Olvido

Descubre la fascinante historia detrás de “Momentos”, el campo de Julio Iglesias que marcó su vida en Argentina durante los años 80.

Ubicado en un rincón de la Ruta 74 entre General Madariaga y el paraje Las Armas, el paisaje rural oculta la historia de uno de los proyectos más ambiciosos de Julio Iglesias en Argentina. Este lugar, que fue llamado “Momentos”, fue en su momento un refugio del famoso cantante español.

Un Inicio Prometedor

En los años 80, Julio Iglesias decidió dar un giro a su vida invirtiendo en tierras argentinas. Adquirió una propiedad por aproximadamente 1,5 millones de dólares, rediseñándola y nombrándola “Momentos”, como su álbum de estudio lanzado en 1982, que tuvo un éxito rotundo con más de 12 millones de copias vendidas.

Una Visita Reveladora

En marzo de 1985, Iglesias fue retratado visitando su estancia en exclusivas fotografías para la revista ¡HOLA!. A pesar del esfuerzo y la inversión, el lugar aún estaba en construcción. “Esta casa no es para mí, sino para mis hijos”, compartió el artista, mientras admiraba el majestuoso quincho que estaba a punto de convertirse en su punto de encuentro familiar.

Construcción de un Sueño

La estancia Momentos se extendía por 1.723 hectáreas. Su construcción incluyó una residencia de tres plantas diseñada al estilo mediterráneo, con un total de 1200 metros cuadrados y lujosas comodidades. El lugar, que antes había albergado una estructura judicial del siglo XIX, fue transformado por Julio y su hermano, Carlos, quien lideró la obra con más de 100 trabajadores.

Detalles de Lujo en la Estancia

La vivienda presentaba una lujosa suite con jacuzzi y una cava para resguardar hasta 5.000 botellas. Además, un exuberante parque de 20 hectáreas adornaba el entorno, mientras que se establecieron farolas y se instaló infraestructura de comunicación, buscando la autosuficiencia del lugar.

La Decadencia de un Proyecto

Sin embargo, los problemas comenzaron a surgir a mediados de la década de 1980. Conflictos legales y financieros llevaron a Julián a ser demandado por el músico argentino Larry Moreno, lo que culminó en el embargo de la propiedad en los años 90. En 1993, la estancia Momentos fue vendida, marcando el fin de una era para el cantante.

El Legado de Momentos

A pesar de que Momentos dejó de pertenecer a Iglesias, el campo sigue existiendo, cambiando de dueños y usos. Se ha convertido en un manto de recuerdos, con historias que permanecen vivas solo a través de viejas fotografías y relatos dispersos.