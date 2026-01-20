Comodoro Rivadavia: Emergencia geológica y evacuación de un nuevo barrio

Comodoro Rivadavia Enfrenta Emergencia Geológica: Más de 90 Familias Evacuadas

La ciudad chubutense toma medidas urgentes ante un deslizamiento en el cerro Hermitte que ha dejado a decenas de familias sin hogar.

Comodoro Rivadavia se encuentra en estado de emergencia geológica después de un grave deslizamiento de tierra en el cerro Hermitte, lo que obligó a evacuar a más de 90 familias. Este incidente también causó daños estructurales en alrededor de 200 viviendas, con rajaduras y hundimientos que han dividido a varios hogares en dos.

Desplazamiento de Tierra: Un Fenómeno Desgarrador

El deslizamiento ocurrió en plena madrugada del domingo, coincidiendo con un corte inesperado de electricidad en la zona. Las autoridades informan que se presentaron daños significativos en muchas estructuras, incluyendo grietas profundas y derrumbes parciales.

Evacuaciones Preventivas

Ante esta situación, se decidieron evacuaciones preventivas en el barrio Médanos, que también está expuesto a la inestabilidad del terreno. Las familias fueron trasladadas a centros de atención temporal mientras las autoridades evalúan los riesgos en áreas como Sismográfica y El Marquesado.

Se han detectado movimientos activos del suelo, lo que refuerza la necesidad de estas medidas de seguridad. Los residentes de Médanos han sido informados sobre la situación crítica, instándolos a abandonar sus hogares por razones de seguridad.

La Realidad de los Vecinos Afectados

Los relatos de aquellos evacuados son desgarradores. Jorge Skolaris, un vecino de la zona, comentó: «Mi casa se abrió a la mitad». Otros, como él, han perdido prácticamente todo. «Tuvimos que dejar nuestras casas; no quedó nada,» afirmó.

Las familias afectadas están siendo alojadas en clubes que ofrecieron sus instalaciones y un hotel deportivo municipal. Aunque muchos temen regresar debido a la posibilidad de robos, saben que la situación es todavía más grave al enfrentar un futuro incierto. «No se puede reconstruir ni habitar ese lugar porque es muy peligroso,» lamenta Skolaris sobre el daño irreversible que ha sufrido su comunidad.

Medidas de Emergencia en Acción

El Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia ha formalizado la declaración del Estado de Emergencia Geológica y Urbanística en las áreas afectadas, siendo este un primer paso hacia la implementación de medidas necesarias para mitigar riesgos. El intendente Othar Macharashvili subrayó la importancia de proteger tanto a las vidas como al patrimonio de los residentes, aunque destacó que no se han reportado víctimas fatales en este desastre.

Los expertos advierten que la zona presenta alta vulnerabilidad geológica, lo que requiere un monitoreo constante para asegurar la seguridad de los habitantes. Las autoridades seguirán activas en la evaluación y atención a los afectados, mostrando su compromiso con la comunidad en estos tiempos difíciles.