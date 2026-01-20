Julio Gambina: ‘Argentina será uno de los líderes en crecimiento económico para 2026’

El Fondo Monetario Internacional reveló su proyección de crecimiento para Argentina, anticipando un notable aumento del 4% para el año 2026, superando la media de América Latina. Esta balanza, sin embargo, conlleva desafíos significativos para la economía nacional.

Según el análisis del FMI, Argentina se destaca entre los países que probablemente experimenten un crecimiento económico robusto, incluso igualando a naciones como China. El economista Julio Gambina enfatizó esta sorpresiva posición en una reciente entrevista con Canal E.

Contexto Global y Regional

La proyección global establece un crecimiento del 3,3% y un 2,2% en América Latina, mientras que naciones como Brasil y México podrían quedar por debajo de este promedio. A pesar de estas cifras alentadoras, el panorama argentino presenta una realidad incierta.

Cierre de Empresas y Desempleo en Asenso

Gambina destacó una paradoja en estos datos: “Más de 21.000 empresas han cerrado entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025”, lo que ha resultado en la pérdida de más de 270.000 puestos de trabajo, principalmente en el sector privado. El economista subrayó que esta situación refleja un cambio estructural en la economía bajo la administración de Javier Milei.

Crecimiento a Través de Exportaciones Primarias

El crecimiento previsto se fundamenta en la producción y exportación de commodities, con énfasis en soja, carne, trigo y maíz, además de sectores como energía y minería. Gambina apuntó que el Gobierno está implementando reformas significativas: “La modernización laboral va destinada a reducir derechos laborales en pro de un entorno más favorable para los inversores”, junto con modificaciones en leyes ambientales que facilitarán inversiones en minería, especialmente en el cobre.

Impacto en la Industria y el Mercado Interno

A pesar del pronosticado incremento del 4%, el economista alertó sobre el deterioro de la industria manufacturera y la economía local. “El FMI presenta cifras que no reflejan la realidad social” afirmó, resaltando la contradicción entre crecimiento y la compleja situación argentina.

Factores de Riesgo y Exclusión Social

Respecto a los riesgos globales, Gambina citó la inquietud del FMI sobre tensiones comerciales y conflictos arancelarios impulsados por Estados Unidos. “Estas repercusiones también afectan a Argentina”, añadió, mencionando el apuro del gobierno por avanzar en el acuerdo con la Unión Europea.

Dicho acuerdo tendría el potencial de reforzar el perfil exportador argentino, pero sin fomentar un desarrollo industrial verdadero. “La economía crece en sectores que no se traducen en empleos o mejoras en los ingresos de la población”, sentenció Gambina. Además, advirtió sobre la persistente fuga de capitales, con excedentes económicos concentrados en activos externos, un fenómeno que se evidenció en las estadísticas del Banco Central.