Hijo mayor denuncia desprecio de sus padres hacia su esposa y riesgo para su matrimonio

Brooklyn Peltz Beckham, el hijo mayor de David y Victoria Beckham, ha hecho explosivas acusaciones contra sus padres, asegurando que ellos intentan "destruir" su matrimonio con la actriz Nicola Peltz. En un conmovedor mensaje en redes sociales, el joven, de 26 años, habló sin temor sobre la crisis familiar que enfrenta.

Un Mensaje de Desahogo

En su impactante publicación, Brooklyn reveló que desde antes de su boda, sus padres han estado intentando sabotear su relación, lo que ha llevado a una grave fractura familiar. «Mis padres han intentado sin descanso arruinar mi relación desde antes de mi boda y no han parado», expresó a sus más de 16 millones de seguidores en Instagram.

Defensa y Separación

El modelo no solo defendió su matrimonio, sino que también enfatizó que no está dispuesto a reconciliarse con su familia. «No me dejo controlar, me defiendo por primera vez en mi vida», afirmó, dejando claro que su decisión es firme.

El Desprecio Hacia Nicola

Brooklyn lamentó que sus padres no han mostrado respeto hacia su esposa. Según contó, su madre canceló en el último momento la confección del vestido que Nicola había elegido, lo que obligó a la actriz a buscar otra opción de urgencia. Además, criticó la falta de invitaciones oficiales para su esposa, incluso a la fiesta de 50 años de David Beckham.

Prioridades Conflictuadas

En su mensaje, Brooklyn expresó su frustración sobre cómo su familia parece priorizar la imagen pública y los patrocinios por encima de sus relaciones personales. «La marca Beckham está por encima de todo», afirmó, sugiriendo que la reputación familiar se ha vuelto más importante que los lazos afectivos.

Silencio Roto

El joven además mencionó que durante años mantuvo su vida personal en privado, pero que la constante intromisión mediática de sus padres lo llevó a hablar en público. «Desgraciadamente, mis padres y su equipo siguen acudiendo a la prensa», comentó, enfatizando su deseo de contar su propia verdad.

Un Relato Familiar Tenso

Este conflicto ha puesto de manifiesto el creciente distanciamiento en la familia Beckham, que se evidenció recientemente cuando David y Victoria dejaron de seguir a Brooklyn en Instagram, aumentando los rumores sobre una crisis en la relación familiar.