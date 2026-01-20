Reforma Laboral: El Gobierno se aferra a la reducción del Impuesto a las Ganancias, a pesar de las quejas provinciales

Mientras el presidente Javier Milei asiste al Foro Económico Mundial en Davos, el Gobierno argentino avanza en las discusiones para asegurar el apoyo necesario en la aprobación de su reforma laboral, enfrentando críticas sobre los cambios propuestos en el impuesto a las Ganancias.

Negociaciones en marcha y la presión de los gobernadores

El oficialismo busca obtener los votos esenciales para la reforma laboral, que ha generado un debate acalorado entre los gobernadores y el Ministerio de Economía. Los mandatarios subnacionales temen que las modificaciones en el impuesto a las Ganancias —que son coparticipables— perjudiquen sus ingresos. La posible reducción de las alícuotas que pagan las empresas estaría afectando directamente sus arcas.

Las voces en contra de la reforma

En una reunión reciente entre el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y el ministro del Interior, Diego Santilli, quedó claro el malestar de los gobernadores. Cornejo dejó en evidencia que necesitan una revisión de la medida para evitar un impacto negativo en su recaudación.

Determinando el futuro de las Ganancias

El conflicto ha surgido debido a que el proyecto de reforma busca cambiar la escala del impuesto a las sociedades. Por ejemplo, se propone reducir la alícuota del 30% al 27% y del 35% al 31,5%. Sin embargo, los gobernadores están divididos; algunos están de acuerdo con la renovación, pero exigen que no haya costos fiscales en sus jurisdicciones.

Posturas diversas entre los líderes provinciales

Los representantes de Provincias Unidas, que incluyen a Córdoba, Santa Fe, Chubut y Jujuy, están entre quienes piden condiciones más flexibles. Otros sectores, que se alinean más con el peronismo, consideran que el impacto fiscal debe ser suavizado a lo largo de dos años en lugar de imponer cambios abruptos.

Apoyo y resistencia dentro del ámbito político

Hasta ahora, algunos gobernadores han manifestado su disposición a respaldar la propuesta. Entre ellos se encuentra Gustavo Sáenz de Salta, quien ha ofrecido su apoyo públicamente. Este respaldo podría ser clave para la administración de Milei en su búsqueda de un consenso amplio en el Congreso.

El papel de Santilli en la mediación

Diego Santilli ha estado llevando a cabo una serie de encuentros con distintos gobernadores y dirigentes políticos, buscando reunir apoyos y clarificar posturas. En su agenda, planea reunirse con líderes en Neuquén y Entre Ríos, con la esperanza de convencer a más gobernantes de que la reforma es necesaria para el crecimiento económico.

Resistencia sindical y nuevos desafíos

Por otro lado, el sindicalismo se ha opuesto a las reformas propuestas. A pesar de que la Confederación General del Trabajo (CGT) no ha dado su apoyo, algunos líderes como Abel Furlán de la UOM han convocado a una reunión para discutir una posible medida de fuerza, evidenciando la tensión entre el Gobierno y los sindicatos.

Expectativas en el Congreso

En las próximas semanas, la tensión irá aumentando a medida que se acerquen las votaciones. Los debates en el Senado se están organizando por una comisión técnica liderada por Patricia Bullrich, mientras permanece abierta la posibilidad de diálogo con todas las partes involucradas. Sin embargo, hasta el momento el artículo relacionado con Ganancias no será modificado, lo que podría llevar a un enfrentamiento entre sectores a favor y en contra de la reforma.