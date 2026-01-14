Guía para comprar autos usados en Mercado Libre: Precios y consejos.

Descubre Cómo Comprar Autos Usados en Mercado Libre: Precios y Modelos Destacados
Mercado Libre se ha consolidado como la opción preferida por los argentinos para adquirir autos usados, gracias a su vasta oferta y facilidad de comparación.
La popularidad de Mercado Libre como plataforma de comercio electrónico ha impulsado a muchas concesionarias oficiales a mostrar sus unidades en línea. Esta herramienta se ha convertido en un puente entre quienes buscan vehículos y los vendedores, ofreciendo una experiencia ágil y accesible para todos.
El Proceso de Compra de Autos Usados
Explorar el mercado de vehículos en Mercado Libre es sencillo. Los autos usados se ofrecen a precios promedio que oscilan entre $20 millones y $30 millones, dependiendo de la marca, el año de fabricación y el kilometraje.
Cómo Navegar en la Plataforma
Para empezar, dirígete a la sección de «Autos y Camionetas usados«. Desde allí, puedes filtrar miles de publicaciones según:
- Ubicación
- Modelo
- Precio
- Estado del vehículo
Contacto con Vendedores
Una vez que encuentres el vehículo deseado, la plataforma permite contactar directamente al vendedor, ya sea un particular o una concesionaria. Esto facilita coordinar visitas para verificar el estado del auto y resolver cualquier duda.
Los vehículos usados en Mercado Libre presentan precios que oscilan entre $20 y $30 millones.
Modelos Más Buscados en el Mercado
Entre las opciones más solicitadas, se destacan los vehículos compactos y SUV de marcas como:
- Chevrolet
- Renault
- Peugeot
- Volkswagen
Por ejemplo, un Chevrolet Onix 2026 puede encontrarse alrededor de $24 millones, mientras que la Chevrolet Tracker 2026 se oferta cerca de $29 millones. Para vehículos más antiguos, como un Renault Sandero Stepway 2016, los precios pueden bajar hasta $16 millones.
Consejos para un Compra Segura
Antes de cerrar una transacción, es recomendable verificar el estado mecánico del vehículo con un profesional y revisar la documentación necesaria para evitar problemas legales.
Además, comparar varias publicaciones similares te dará una mejor idea del valor de mercado y te permitirá negociar con mayor confianza.