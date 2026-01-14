Guía para comprar autos usados en Mercado Libre: Precios y consejos.

Mercado Libre se ha consolidado como la opción preferida por los argentinos para adquirir autos usados, gracias a su vasta oferta y facilidad de comparación.

La popularidad de Mercado Libre como plataforma de comercio electrónico ha impulsado a muchas concesionarias oficiales a mostrar sus unidades en línea. Esta herramienta se ha convertido en un puente entre quienes buscan vehículos y los vendedores, ofreciendo una experiencia ágil y accesible para todos.

El Proceso de Compra de Autos Usados

Explorar el mercado de vehículos en Mercado Libre es sencillo. Los autos usados se ofrecen a precios promedio que oscilan entre $20 millones y $30 millones, dependiendo de la marca, el año de fabricación y el kilometraje.

Cómo Navegar en la Plataforma

Para empezar, dirígete a la sección de «Autos y Camionetas usados«. Desde allí, puedes filtrar miles de publicaciones según:

Ubicación

Modelo

Precio

Estado del vehículo

Contacto con Vendedores

Una vez que encuentres el vehículo deseado, la plataforma permite contactar directamente al vendedor, ya sea un particular o una concesionaria. Esto facilita coordinar visitas para verificar el estado del auto y resolver cualquier duda.

Los vehículos usados en Mercado Libre presentan precios que oscilan entre $20 y $30 millones.

Modelos Más Buscados en el Mercado

Entre las opciones más solicitadas, se destacan los vehículos compactos y SUV de marcas como:

Chevrolet

Renault

Peugeot

Volkswagen

Por ejemplo, un Chevrolet Onix 2026 puede encontrarse alrededor de $24 millones, mientras que la Chevrolet Tracker 2026 se oferta cerca de $29 millones. Para vehículos más antiguos, como un Renault Sandero Stepway 2016, los precios pueden bajar hasta $16 millones.

Consejos para un Compra Segura

Antes de cerrar una transacción, es recomendable verificar el estado mecánico del vehículo con un profesional y revisar la documentación necesaria para evitar problemas legales.

Además, comparar varias publicaciones similares te dará una mejor idea del valor de mercado y te permitirá negociar con mayor confianza.