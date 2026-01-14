Cerraron un supermercado mayorista en Trelew

La Municipalidad de Trelew ha decidido intervenir tras detectar graves irregularidades en el supermercado mayorista Yaguar, lo que ha llevado a su clausura temporal.

Este miércoles, las autoridades de Trelew llevaron a cabo una inspección en el supermercado mayorista Yaguar, situado en la rotonda de acceso norte. Durante la revisión, los inspectores del área de Bromatología encontraron alimentos en mal estado y una notable falta de higiene, lo que motivó la decisión de clausurar el local.

El operativo se realizó en horas de la tarde, mientras había clientes realizando sus compras. Las autoridades esperaron a que los compradores se retiraran para cerrar el establecimiento y llevarse la mercadería caducada.

Los clientes que se acercaron al lugar se encontraron con la sorpresa de que el ingreso al estacionamiento estaba cerrado, dejando sin opciones a quienes planeaban adquirir productos en el local.

Aún no se ha emitido un comunicado oficial que detalle los motivos y procesos de la clausura. Se espera que este jueves la situación sea evaluada por el Tribunal de Faltas, que determinará las sanciones correspondientes y los pasos a seguir en este conflicto.