Presidente interino de Venezuela promete seguir liberando prisioneros de Maduro

En un giro sorprendente de los acontecimientos, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se compromete a continuar con la liberación de prisioneros durante su primera rueda de prensa tras la salida de Nicolás Maduro, un cambio significativo en el panorama político del país.

Nueva era en el gobierno venezolano

Durante una reciente conferencia en el palacio presidencial, Rodríguez destacó el inicio de un «nuevo momento político» para Venezuela. Aseguró que el proceso de excarcelaciones, realizado bajo presión de la administración estadounidense, aún no ha concluido. Aunque se han liberado cientos de detenidos, la críticos han señalado que este proceso ha sido lento y poco transparente.

Refuerzo de la ley y cambio de enfoque

Rodríguez, acompañada por líderes del gabinete, expresó su intención de garantizar la «estricta» aplicación de la ley y reconoció que Maduro inició este proceso de liberación como un símbolo de continuidad en el gobierno. En sus declaraciones, hizo referencia a la evaluación de crímenes relacionados con el orden constitucional, insinuando que algunos detenidos podrían haber sido encarcelados por motivos políticos, según derechos humanos.

Un llamado a la convivencia

En su discurso, Rodríguez hizo un llamado a la construcción de un clima de convivencia y respeto entre los ciudadanos. «Este es un momento para que el pueblo vea un nuevo amanecer donde la tolerancia y el entendimiento sean pilares fundamentales,» enfatizó.

Relaciones tensas con Estados Unidos

La presidenta interina, que tiene una historia cercana a Maduro, ahora lidia con las tensiones de Washington. El presidente Donald Trump, quien la apoyó a pesar de sus sanciones por violaciones de derechos humanos pasadas, ha realizado amenazas implícitas para asegurar que Rodríguez cumpla con sus objetivos respecto a las exportaciones de petróleo.

Perspectivas para la oposición

Trump también se ha reunido con María Corina Machado, una figura clave de la oposición que aboga por un retorno a la democracia en el país. Este encuentro representa una oportunidad crucial para Machado, quien busca expresar sus demandas y visiones para el futuro de Venezuela.

Las críticas persistentes

Rodríguez se mostró resistente ante las críticas de organizaciones de derechos humanos, afirmando que su discurso pretende contrarrestar las narrativas negativas sobre Venezuela. «Siempre habrá quienes intenten pescar en aguas turbias,» concluyó, reafirmando su compromiso con un nuevo rumbo político.

Con una carrera política que la ha llevado desde ser la mano derecha de Maduro hasta asumir la presidencia interina, Delcy Rodríguez enfrenta un delicado equilibrio de poder mientras Venezuela navega por esta nueva etapa.