Guía para Evitar Multas en Córdoba Este Verano 2026: Lo Esencial antes de Salir a la Ruta

Con la llegada de la temporada estival, las rutas de Córdoba se llenan de turistas, lo que lleva a la Policía Caminera a intensificar los controles viales en puntos clave. Conocer las normativas vigentes es esencial para evitar sorpresas durante tu viaje.

Documentación: Base de los Controles

La Policía Caminera pone un especial énfasis en verificar la documentación del conductor y del vehículo. Para ello, es imprescindible portar la licencia de conducir en formato físico, sin excepciones.

Además, los viajeros deben presentar DNI, seguro vigente y la cédula del vehículo. Carecer de cualquiera de estos documentos puede resultar en sanciones o la obligación de detener el viaje.

Inspección Técnica Vehicular: Clave para el Viaje

La Inspección Técnica Vehicular (ITV) es otra de las exigencias en Córdoba. Aunque esta revisión no es obligatoria en todas las provincias, tenerla al día es fundamental para evitar contratiempos.

Controles de Velocidad, Luces y Cinturón: Medidas Esenciales

Respecto a la seguridad, los controles de velocidad son frecuentes en rutas, autopistas y accesos a destinos turísticos. Los límites pueden variar, por lo que es crucial seguir las señales de cada tramo.

Asimismo, es mandatorio usar luces bajas encendidas durante todo el día y que todos los pasajeros lleven el cinturón de seguridad. Estas prácticas son frecuentemente fiscalizadas y pueden acarrear sanciones considerables.

Seguridad del Vehículo: Elementos Indispensables

Durante los operativos, la Policía Caminera también revisa el estado general del vehículo. Es fundamental contar con un matafuego en condiciones y las balizas reglamentarias. La falta de estos elementos o su estado vencido puede resultar en infracciones.

Es importante recordar que en Córdoba se aplica una tolerancia cero al alcohol. Cualquier nivel positivo detectado en un control de alcoholemia conlleva sanciones inmediatas.